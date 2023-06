Giro Next Gen 2023 streaming gratis e diretta tv Rai, Sky, Eurosport. Dove vedere ciclismo

Scatterà con una cronometro individuale da Aglié il Giro d’Italia Next Gen 2023, ecco dove vedere in diretta tv e streaming live tutte le tappe della corsa rosa under 23. Dall’11 al 18 giugno tutti i migliori corridori del domani si daranno battaglia sulle strade del Giro per conquistare la prestigiosissima maglia rosa. Tra i corridori più attesi il nostro Francesco Busatto della Circus-ReUz vincitore quest’anno della Liegi-Bastogne-Liegi 2023.

Sarà un percorso molto variegato che metterà alla prova tutti i partecipanti delle 35 squadre invitate a fronte di una richiesta che ha coinvolto ben 80 team da tutto il mondo. La cronometro individuale di Aglié servirà a delineare subito una classifica generale significativa che poi verrà definita nelle tappe in salita con arrivo sullo Stelvio e a Pian del Cansiglio.

Ecco nel dettaglio il percorso completo:

11/06 Aglié-Aglié 9,4km (ITT) 12/06 San Francesco al Campo-Cherasco 151km 13/06 Priocca-Magenta 146km 14/06 Morbegno-Passo dello Stelvio 119km 15/06 Cesano Maderno-Manerba del Garda 159km 16/06 Pergine Valsugana-Povegliano 166km 17/06 Possagno-Pian del Cansiglio 176km 18/06 Tavagnacco-Trieste 131km

Lo scorso anno trionfò Leo Hayter poi passato alla INEOS Grenadiers davanti a Lennert Van Eetvelt e Lenny Martinez, tutti e tre già protagonisti tra i professionisti. Una corsa molto appassionante nella quale si sono messi in luce anche altri corridori che hanno già effettuato il passaggio nei professionisti come Reuben Thompson, Romain Gregoire, Matthew Riccitello, Lorenzo Germani e Martin Marcellusi.

PERCORSO E PARTECIPANTI

Dove vedere Giro Next Gen 2023 in tv e streaming

Il Giro Next Gen 2023 si correrà dall’11 al 18 giugno e sarà trasmesso in tv e in streaming dalla Rai. Il palinsesto della trasmissione tv non è ancora stato deciso con certezza mentre è confermata la trasmissione streaming attraverso Rayplay. Si può accedere al servizio su www.rayplay.it oppure scaricando l’app su un qualsiasi dispositivo mobile e poi registrandosi al servizio.

E’ possibile seguire la corsa anche su tutti i canali ufficiali della stessa:

www.instagram.com/giroditaliau23

www.giroditaliau23.it

twitter.com/giroditaliau23

www.facebook.com/giroditaliau23/