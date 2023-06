Coppa della Pace 2023 – Trofeo F.lli Anelli: percorso, partecipanti e info

Martedi 6 giugno va in scena la Coppa della Pace 2023 Trofeo Fratelli Anelli, storico appuntamento del ciclismo dilettantistico italiano in cui si misurano i migliori giovani del panorama nazionale ed internazionale.

Siamo arrivati quest’anno all’edizione numero 51 della corsa che si svolge nei dintorni di Sant’Ermete in provincia di Rimini. La partenza e l’arrivo sono posti proprio nella cittadina romagnola in cui è collocato lo stabilimento dei Fratelli Anelli ai quali è intitolato il trofeo. La corsa è lunga 172 chilometri e dopo due giri di un primo circuito abbastanza semplice si arriva al km70 quando il gruppo transiterà sotto il traguardo entrando nel circuito finale.

Un circuito da ripetere per nove volte e che misura circa 11 chilometri. Da affrontare la salita di San Paolo (4,3 chilometri al 3,2%) che presenta una rampa iniziale di poche centinaia di metri all’8%, qui molto presumibilmente si deciderà l’esito della corsa.

Coppa della Pace 2023: le squadre partecipanti

Tra le squadre che hanno confermato la presenza troviamo:

Ljubljana Gusto Santic

Team Technipes

GW Shimano-Sidermec

Lotto Dstny Development Team

Aran Cucine Vejus

Team Colpack Ballan

Team Lotto – Kern Haus

Green Project – Bardiani CSC – Faizané

Hagens Berman Axeon

Gallina Ecotek Lucchini Colosio

Coppa della Pace 2023, le immagini della scorsa edizione

Lo scorso anno si è imposto Federico Guzzo regolando in volata uno sprint tra sei atleti. Sarà possibile seguire la corsa sui vari canali social dell’organizzazione:

www.instagram.com/CoppadellaPace

www.facebook.com/CoppadellaPace

www.twitter.com/CoppadellaPace

LEGGI ANCHE: Brussels Cycling Classic 2023, tutte le informazioni della classica belga