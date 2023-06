Dove vedere Giro di Slovenia 2023, diretta tv e info streaming

Dove vedere Giro di Slovenia 2023? La corsa ha tappe ha preso il via per la sua 29esima edizione il 14 giugno con la prima tappa. L’evento conta di ben cinque tappe e si concluderà il 18 giugno. Al via per quest’edizione non c’era Tadej Pogacar che ha preferito il ritiro in altura per prepararsi al meglio al prossimo Tour de France in partenza il 1° luglio. Al via quattro formazioni WorldTour, dieci squadre Professional, cinque team Continental e la selezione nazionale locale. Chi sarà il corridore che porterà a casa la vittoria della mini corsa a tappe?

Questo il calendario delle tappe in programma:

(14/06) Tappa 1: Celje – Rogaška Slatina (189,5 km)

(15/06) Tappa 2: Žalec – Ormož (163,7 km)

(16/06) Tappa 3: Grosuplje – Postojna (173,4 km)

(17/06) Tappa 4: Ljubljana – Kobarid (167 km)

(18/06) Tappa 5: Vrhnika – Novo Mesto (142,6 km)

Dove vedere Giro di Slovenia, tutte le info utili

Per tutti gli appassionati di ciclismo, ci sarà la possibilità di seguire il Giro di Slovenia 2023 in diretta tv? La corsa a tappe sarà trasmessa in diretta su Eurosport 1 dalle ore 12.50 fino all’arrivo. Possibilità per gli utenti di seguire anche la diretta streaming video della corsa. Sarà sufficiente collegarsi sulle piattaforme: Eurosport.it, Discovery+, GCN e DAZN. Ricordiamo che si tratta di un servizio offerto in abbonamento e a pagamento.