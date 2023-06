Dove vedere ZLM Tour, orari, diretta tv e info streaming

Dove vedere ZLM Tour? La corsa è in programma dal 7 all’11 giugno e vedrà protagoniste ben 20 squadre. Ci saranno al via solo quattro formazioni WorldTour (Alpecin-Deceuninck, Astana Qazaqstan, Team DSM e la Jumbo-Visma), vista la concomitanza sia col Giro del Delfinato, sia col Giro di Svizzera. Presenti inoltre otto compagini Professional e otto team Continental. Il percorso non prevede particolari difficoltà altimetriche in tutte le cinque tappe in programma. Inoltre, le caratteristiche delle tappe si adattano ai velocisti.

Chi sarà il corridore che taglierà per primo il traguardo?

Dove vedere ZLM Tour? Info diretta tv e streaming

Per tutti gli appassionati di ciclismo ci sarà la possibilità di seguire l’evento in diretta tv? La mini corsa a tappe sarà trasmessa sull’App di Eurosport. Ricordiamo però che la crono prologo non verrà trasmessa.

Di seguito le tappe con gli orari in cui partirà la diretta:

1° Tappa – 08/06 – dalle 15:00

2° Tappa – 09/06 – dalle 15:30

3° Tappa – 10/06 – dalle 15:55

4° Tappa – 11/06 – dalle 15:25

Precisiamo che si tratta di un servizio offerto in abbonamento e a pagamento. Non resta quindi che attendere la giornata di domani per scoprire chi sarà il corridore a tagliare il traguardo per primo e godere di tutte le emozioni che il ZLM Tour regalerà a tutti gli appassionati di ciclismo.