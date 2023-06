Giro Next Gen 2023: ecco percorso e partecipanti alla Corsa Rosa dei giovani

Domenica 11 giugno partirà con una cronometro individuale di 9,4 chilometri da Aglié il Giro d’Italia Next Gen 2023, la versione della corsa alla Maglia Rosa riservata ai corridori Under 23. Si tratta dell’edizione numero 46 di una corsa che ha visto i suoi natali nel lontano 1970 e che ha tra i suoi vincitori nomi illustri del ciclismo come Moser, Pantani, Simoni e Di Luca. Tra i corridori ancora in attività spiccano i nomi di Cattaneo, Vlasov, Pidcock e Ayuso.

La corsa si svilupperà su un percorso di 8 tappe, di cui 7 in linea e terminerà domenica 18 giugno a Trieste. Ecco nel dettaglio tutte le tappe:

11/06 Aglié-Aglié 9,4km (ITT) 12/06 San Francesco al Campo-Cherasco 151km 13/06 Priocca-Magenta 146km 14/06 Morbegno-Passo dello Stelvio 119km 15/06 Cesano Maderno-Manerba del Garda 159km 16/06 Pergine Valsugana-Povegliano 166km 17/06 Possagno-Pian del Cansiglio 176km 18/06 Tavagnacco-Trieste 131km

Un percorso molto variegato in cui si alterneranno tappe per velocisti ad arrivi in salita, passando per tappe mosse adatte a chi avrà voglia di attaccare. I corridori che vorranno fare classifica hanno già messo nel mirino la cronometro inaugurale e i due arrivi in quota dello Stelvio e di Pian del Cansiglio.

Giro Next Gen 2023, trentacinque le squadre invitate

Q36.5 CT

Circus – Reuz

Zalf Euromobil

GS Sisso

GW Shimano

Mastromarco Sensi Nibali

Trinity Racing

Work Service

Ciclistica Rostese

Eolo Kometa U23

Bardiani CSF

QuickStep DT

UC Trevigiani

Groupama CT

Bingoal DT

General Store

Leopard

AG2R U23

Team Technipes

Lotto DT

Astana DT

Cycling Team Friuli ASD

Tudor PCT U23

Tirol KTM

Hopplà Petroli Firenze

DSM DT

ARA

Biesse Carrera

Hagens Berman Axeon

Team ColoQuick

Sias Rime

Team Colpack Ballan

Beltrami TSA

Jumbo Visma DT

Italy

Tra tutti i partecipanti che hanno già confermato la loro presenza uno dei più attesi è certamente Francesco Busatto. Il corridore ventenne della Circus-Reuz (team di sviluppo della Intermarché) si è già messo in mostra quest’anno conquistando la prestigiosissima Liegi-Bastogne-Liegi Under 23 e replicando poi il successo all’Orlen Nations GP a fine maggio. Ha già esordito anche tra i “grandi” conquistando un grande 4° posto al Giro dell’Appennino battuto da Hirschi (impegnato nel GP Aargau), Rodriguez e Mulubrhan.