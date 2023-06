Gino Mäder non ce l’ha fatta. Il corridore è morto dopo la caduta al Giro di Svizzera

Gino Mäder non ce l’ha fatta ed è morto questa mattina all’ospedale di Coira alle 11.30. Il corridore è stato protagonista di una brutta caduta in un burrone, ieri durante il Giro di Svizzera. Lo svizzero era stato trovato riverso nel dirupo e prontamente animato dal personale medico. Successivamente era stato trasportato in ospedale con l’elicottero. Oggi la brutta notizia della sua scomparsa, dopo aver combattuto per la vita con tutte le sue forze.

Gino Mäder non ce l’ha fatta. Tempo del rispetto

Il corridore svizzero Gino Mäder non ce l’ha fatta dopo la brutta caduta nel burrone di ieri. La famiglia e il team Bahrain Victorious hanno chiesto riservatezza e rispetto per quest’immane tragedia. Non solo, hanno ringraziato per l’affetto e il supporto ricevuto da tutto il mondo del ciclismo e non. Il mondo delle due ruote perde un giovane di 26anni.