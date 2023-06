Gino Mäder cade in un burrone. Il corridore è grave. Le parole della Bahrain

Gino Mäder cade in un burrone durante la tappa odierna del Giro di Svizzera nella discesa dell’Albulapass. La velocità era elevata e i soccorsi giunti sul posto hanno trasportato d’urgenza il corridore in ospedale con l’elicottero. Secondo quanto comunicato durante la corsa, Mäder è stato ritrovato riverso in una pozza d’acqua, privo di sensi. Attualmente, il corridore si trova in ospedale in gravi condizioni, ma stabile,

Gino Mäder cade in burrone. Le parole della Bahrain

Sono stati attimi di grande paura durante il Giro della Svizzera per la caduta del corridore svizzero, Gino Mäder in un burrone. L’elvetico si trova ora in ospedale, per tutte le cure del caso, ma desta in gravi condizioni, seppur stabili. Verso le ore 20, la sua squadra, il team Bahrain Victorious ha diramato un comunicato in cui si legge: “è stato trovato privo di sensi, rianimato sul posto e poi trasportato in elicottero all’ospedale di Chur. Ulteriori notizie seguiranno dopo che Mäder sarà sottoposto a ulteriori esami. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con Gino”. Nelle prossime ore verranno diramate nuove comunicazioni sullo stato di salute del corridore svizzero.

Non resta quindi che attendere i prossimi comunicati, pregare e sperare che Gino possa riprendersi presto.