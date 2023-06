Giro del Belgio 2023, percorso e favoriti: torna Van Der Poel

Sarà Mathieu Van Der Poel il grande protagonista del Giro del Belgio 2023. Il corridore neerlandese ha ripreso da pochi giorni l’attività agonistica dopo le grandi fatiche della primavera della classiche. Una stagione che ha regalato fin qui i successi strepitosi nella Milano-Sanremo e alla Parigi-Roubaix.

Un Giro del Belgio 2023 che ricalca nel percorso la tradizione storica che vuole questa corsa giocarsi sul filo dei secondi e degli abbuoni. Quattro tappe in linea adattissime per gli attacchi nel finale, in cui non sono presenti salite ma dove muri, pavé e le difficoltà del nord Europa saranno assolute protagoniste.

Ecco nel dettaglio le cinque tappe:

14/06 tappa 1. Scherpenheuvel-Scherpenheuvel 165km

15/06 tappa 2. Merelbeke-Knokke 174km

16/06 tappa 3. Beveren-Beveren (ITT) 15km

17/06 tappa 4. Durbuy-Durbuy 172km

18/06 tappa 5. Bruxelles-Bruxelles 192km

Le prime due frazioni completamente pianeggianti potrebbero risolversi anche con volate di gruppo qualora ci fossero squadre interessate per questo tipo di epilogo. La cronometro di Beveren sarà lo sparti-acque per la classifica generale e le due ultime frazioni presentano insidie e possibilità per attacchi nel finale e da lontano.

I favoriti per la vittoria finale

Mathieu Van Der Poel

Jasper Philipsen

Lorenzo Rota

Aleksander Kristoff

Fabio Jakobsen

Caleb Ewan

Sep Vanmarcke

Yves Lampaert

Sam Welsford

Gerben Thijssen

Vincenzo Albanese

Jhon Degenkolb

DOVE VEDERE BALOISE BELGIUM TOUR 2023

Giro del Belgio 2023: lo scorso anno trionfo di Schmid

Nella passata edizione è stato lo svizzero Mauro Schmid ad aggiudicarsi la corsa per una manciata di centesimi su Tim Wellens. I due corridori avevano chiuso le cinque tappe con lo stesso tempo al secondo ed è stato necessario calcolare anche i centesimi della cronometro per stabilire chi tra i due fosse il vincitore della classifica generale. A completare il podio Quinten Hermans e poco sotto il nostro Lorenzo Rota. I due alfieri della Intermarchè determinanti per la classifica a squadre vinta dalla squadra belga.