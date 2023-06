Giro di Slovenia, Zana vola giù in una scarpata. Illeso

Giro di Slovenia, attimi di paura per il corridore italiano Filippo Zana. Quando mancavano una decina di chilometri all’arrivo della quarta frazione, l’azzurro ha sbagliato la curva scendendo dal Kolovrat ed è precipitato nel burrone facendo un salto mortale in avanti, volando giù in una scarpata.

Fortunatamente, il corridore è rimasto illeso, ed è riuscito, in pochissimo tempo, a risalire in sella alla sua bici. La frazione odierna è stata invece vinta da David Jesus Peña, suo compagno di squadra.

Giro di Slovenia, caduta per Zana

Filippo Zana nonostante la caduta in una scarpata, è riuscito a riprendere le redini della sua bicicletta e concludere la quarta frazione del Giro di Slovenia, in programma in questa settimana. L’azzurro una volta tagliato il traguardo, ha preferito non parlare della sua caduta, ma dedicare un pensiero a Gino Mader, corridore scomparso negli scorsi giorni, dopo una violenta caduta in un burrone al Giro di Svizzera. Al riguardo, come riportato da Quibicisport, il corridore Filippo Zana ha affermato: “Io voglio dedicare il successo della squadra a Gino. È un momento molto triste per il ciclismo, siamo tutti tristi e non è facile correre in questi giorni. Tutti i nostri pensieri sono per lui in ogni momento”.