Jonas Vingegaard parla del Delfinato e su Pogacar chiosa: “L’ho già battuto e penso di poterlo rifare”

Jonas Vingegaard correrà il Delfinato, ma sarà una corsa in funzione del Tour de France in programma il mese prossimo. Alla Grande Boucle il corridore cercherà di arrivarci al top della forma fisica. Intanto, Vingegaard è ai nastri di partenza per il Giro del Delfinato dove sarà chiamato ad una settima di corsa intensa. In un’intervista rilasciata a Cyclinpro, ha specificato che si concentrerà solo su stesso per cercare di dare il meglio. Al riguardo ha affermato: “Non devo vincere questa corsa, ma voglio farlo”.

Jonas Vingegaard chiosa su Pogacar

Vingegaard e Pogacar sono stati i due protagonisti in assoluto nella scorsa edizione del Tour de France. La Grande Boucle fu poi vinta proprio da Vingegaard dopo tre settimane di grandi emozioni e battaglie in strada proprio con lo sloveno. I due sono stati protagonisti anche di alcuni gesti importanti a livello di sportività. Jonas non ha ancora parlato con Pogacar, ma ai microfoni della Gazzetta dello Sport ha detto al riguardo: “Una volta ce l’ho fatta e se anche se restasse l’unica, quando mi ritirerò, magari tra dieci anni, sarò sempre orgoglioso di quello che ho fatto. Mi fa pensare di poterci riuscire di nuovo. Ovvio che dovrò essere al mio livello migliore. Ma sì, penso di poter vincere di nuovo il Tour”.

Non resta quindi che attendere il Tour de France e vedere quante emozioni ci regaleranno i due corridori tappa dopo tappa.