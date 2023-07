Dove vedere Classica di Ordizia 2023. Percorso e favoriti

Dopo le fatiche del Tour de France il grande ciclismo si sposta nella penisola iberica con le classiche di un giorno e i piccoli giri che precedono la partenza della Vuelta d'Espana. A Ordiza l'edizione numero 100 di questa corsa di un giorno classificata 1.1 nella graduatoria del calendario UCI.

La Classica di Ordizia 2023 giunge alla sua edizione numero 100 ed entra a far parte ancor di più della storia del ciclismo iberico ed internazionale. Non moltissime sono infatti le corse del calendario UCI che possono vantare una storia centenaria. La gara si correrà martedi 25 luglio 2023 con partenza e arrivo da Prueba Villafranca, in mezzo 167 chilometri di grande battaglia. Il percorso è suddiviso in due parti: la prima composta da tre tornate in cui l'unica difficoltà altimetrica sarà l'Alto de Abaltsisketa (3,1km al 7,3%); la seconda parte invece vedrà il gruppo affrontare per due volte un circuito in cui oltre all'asperità già affrontata nella precedente porzione di gara verrà aggiunto anche l'Alto de Altzo (2,6km al 7,1%) per creare ulteriore selezione.

Una corsa che si giocherà sull'ultimo passaggio delle due asperità e che vedrà un arrivo solitario oppure un piccolo gruppetto a giocarsi la gara allo sprint. Dopo un percorso del Tour de France che ha sorriso nuovamente a Vingegaard si torna in terra iberica per preparare la Vuelta 2023.

Classica de Ordizia 2023: i favoriti per la vittoria finale

1 AYUSO Juan 2 HIRSCHI Marc 3 HEALY Ben 4 MATTHEWS Michael 5 ULISSI Diego 6 LAZKANO Oier 7 PICCOLO Andrea 8 SOSA Iván Ramiro 9 SERRANO Gonzalo 10 ADRIÀ Roger 11 VELASCO Simone 12 ENGELHARDT Felix 13 FAGUNDEZ Eric Antonio 14 SIMON Julien 15 EIKING Odd Christian

Tra i nostri corridori da segnalare la presenza di Diego Ulissi, molto veloce in caso di arrivo allo sprint in gruppo ridotto e di Andrea Piccolo sempre bravo a non farsi sorprendere dalle fasi calde della corsa. Al via anche il Campione Italiano Simone Velasco.

Dove vedere Classica de Ordizia 2023 in diretta tv e streaming

La Classica de Ordizia 2023 si disputerà sulle strade spagnole il giorno martedi 25 luglio con partenza da Prueba Villafranca. Al momento non è prevista nessuna trasmissione televisiva ne in streaming live sul nostro territorio. Tuttavia sarà possibile seguire lo svolgimento della corsa sui canali social dell'organizzazione: