Il percorso del Tour 2023: subito tanta salita

Il percorso del Tour de France 2023 non farà sconti a nessuno e mostrerà fin dai primi giorni i suoi muscoli. Saliscendi pericolosi in territorio basco e già tre tappe di montagna nei primi nove giorni di gara sono l'aperitivo per la tanto attesa sfida di rivincita tra Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard. Lo spettacolo si preannuncia frizzante fin dalle prime pedalate di questa Grand Boucle edizione numero 110.

PERCORSO TOUR 2023. Sarà un'edizione della corsa a tappe francese mai vista quella che scatterà domani 1° luglio dai Paesi Baschi. Fin dalle prime battute tappe ricche d'insidie e che potrebbero riservare grosse sorprese anche in chiave classifica generale. Se la sfida annunciata Pogacar-Vingegaard lascia pochissimo spazio all'immaginazione, l'attesa per vedere il gruppo alle prese fin da subito con difficoltà altimetriche, ambientali e di forte stress non lascia il pubblico indifferente.

Saranno 21 le tappe totali e di queste ben 20 saranno in linea, mentre soltanto una sarà una cronoscalata di 22 chilometri da Passy a Combloux. Quattro dovrebbero essere gli arrivi in volata abbastanza certi e qui c'è molta attesa per vedere se Mark Cavendish riuscirà nell'impresa, vincendo una frazione, di diventare l'uomo con il maggior numero di vittorie al Tour staccando Merckx. Ben otto saranno le tappe di montagna e quattro di queste con arrivi posti alla sommità di una salita. Per il resto tante frazioni mosse, adatte ad imboscate e fughe da lontano.

Percorso Tour 2023: le tappe nel dettaglio

01/07 Stage 1 Bilbao Bilbao 182 02/07 Stage 2 Vitoria-Gasteiz San Sébastián 208.9 03/07 Stage 3 Amorebieta-Etxano Bayonne 193.5 04/07 Stage 4 Dax Nogaro 181.8 05/07 Stage 5 Pau Laruns 162.7 06/07 Stage 6 Tarbes Cauterets-Cambasque 144.9 07/07 Stage 7 Mont-de-Marsan Bordeaux 169.9 08/07 Stage 8 Libourne Limoges 200.7 09/07 Stage 9 Saint-Léonard-de-Noblat Puy de Dôme 182.4 11/07 Stage 10 Vulcania Issoire 167.2 12/07 Stage 11 Clermont-Ferrand Moulins 179.8 13/07 Stage 12 Roanne Belleville-en-Beaujolais 168.8 14/07 Stage 13 Châtillon-Sur-Chalaronne Grand Colombier 137.8 15/07 Stage 14 Annemasse Morzine les Portes du Soleil 151.8 16/07 Stage 15 Les Gets les Portes du Soleil Saint-Gervais Mont-Blanc 179 18/07 Stage 16 (ITT) Passy Combloux 22.4 19/07 Stage 17 Saint-Gervais Mont-Blanc Courchevel 165.7 20/07 Stage 18 Moûtiers Bourg-en-Bresse 184.9 21/07 Stage 19 Moirans-en-Montagne Poligny 172.8 22/07 Stage 20 Belfort Le Markstein 133.5 23/07 Stage 21 Saint-Quentin-en-Yvelines Paris 115.1

Il Tour torna a Courchevel: quando Pantani staccò Armstrong

Era il 2000 e fu l'ultimo grande Tour di Marco Pantani. Sulla strada dello scalatore romagnolo si abbattè il ciclone Lance Armstrong che di li a poco sarebbe diventato autore dell'impresa di vincere ben 7 Tour consecutivi. In realtà gli saranno poi revocate per l'ammissione dello stesso di aver fatto uso continuativo e reiterato di doping, estendone la pratica anche ai compagni di squadra coinvolti in un vero e proprio "sistema".

Pantani aveva già battuto Armstrong sul Mont Ventoux due giorni prima in uno sprint a due che il texano confessò aver lasciato di proposito al Pirata. Ecco che allora Pantani, ferito nell'orgoglio, dimostrò al mondo intero di essere ancora il miglior scalatore del mondo staccando Armstrong in salita e vincendo in solitaria a Courchevel quella che sarebbe stata a tutti gli effetti la sua ultima vittoria.