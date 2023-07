Giro ciclistico della Valle d'Aosta 2023: percorso e squadre al via

Il Giro ciclistico della Valle d'Aosta 2023 è senza dubbio uno degli appuntamenti del ciclismo internazionale giovanile più ambiti e maggiormente attesi. Molte squadre WT inviano qui i loro team di sviluppo per far confrontare i propri giovani con il meglio del ciclismo under 23 internazionale. In passato molti big hanno ben figurato su queste strade lasciando intravedere il futuro che li avrebbe poi contraddistinti.