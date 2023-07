Il ritiro di Cavendish al Tour. Caduta e lacrime chiudono un'era

Mark Cavendish si è ritirato nel corso dell'ottava tappa del Tour de France e non potrà battere il record di Eddie Merckx per il numero di vittorie complessive di tappa alla Grand Boucle. Un primato che il velocista inglese detiene in coabitazione col Cannibale e che resterà tale. A fine stagione infatti Cannonball si ritirerà dal ciclismo a 38 anni suonati.