Giro della Polonia 2023 diretta tv e streaming live. Dove vedere Ciclismo

Continua il periodo che segue il Tour de France e anticipa la Vuelta con il Giro di Polonia 2023. La breve corsa a tappe dell'est Europa inserita nel prestigioso calendario UCI World Tour. Una competizione spesso al centro di polemiche, soprattutto legate alla sicurezza, che sta però cercando una sua dimensione degna dall'importanza che ricopre all'interno del panorama ciclistico internazionale.

Mandato il archivio il Tour de France arrivano una serie di corse di media importanza, come il Giro di Polonia 2023, che occupano questa porzione estiva di calendario che precede la Vuelta d'Espana e la parte finale di stagione. Un Tour de France che ha sorriso a Jonas Vingegaard ma anche al nostro ciclismo grazie alla maglia a pois conquistata da Giulio Ciccone(in foto), con cui si sono sprecati i paragoni con il Diablo Claudio Chiappucci del biennio 1991/1992.

Un Giro di Polonia 2023 che arriva alla sua edizione numero 80. Sette tappe di cui sei in linea e una cronometro decisiva a Katowice. Tradizionali appuntamenti per le sfide tra velocisti in almeno tre frazioni. Altrettante invece saranno le tappe in cui brevi strappi e arrivi su finali nervosi e impegnativi sorrideranno a corridori classici e scalatori veloci. Per la classifica generale ci sarà da stare attenti soprattutto a queste frazioni e poi giocarsi tutto nei quasi 17 chilometri contro il tempo del circuito della cittadina di Katowice.

Ecco nel dettaglio le tappe di questa edizione numero 80:

29/07 1 Poznań Poznań 183.7 30/07 2 Leszno Karpacz 202.9 31/07 3 Wałbrzych Duszniki-Zdrój 163.3 01/08 4 Strzelin Opole 198.6 02/08 5 Pszczyna Bielsko-Biala 198.8 03/08 6 (ITT) Katowice Katowice 16.6 04/08 7 Zabrze Kraków 166.6

Giro di Polonia 2023, i migliori corridori al via

Almeida, Arensman, Higuita e Thomas sono alcuni dei nomi che certamente saranno protagonisti per la conquista della classifica finale. Ma non mancheranno anche le ruote veloci di primo livello, come Kooij, Merlier e Milan, a giocarsi i successi nelle frazioni parziali.

1 ALMEIDA João UAE Team Emirates 2 KOOIJ Olav Jumbo-Visma 3 ARENSMAN Thymen INEOS Grenadiers 4 MOHORIČ Matej Bahrain - Victorious 5 HIGUITA Sergio BORA - hansgrohe 6 MERLIER Tim Soudal - Quick Step 7 SIVAKOV Pavel INEOS Grenadiers 8 VAUQUELIN Kévin Team Arkéa Samsic 9 THIJSSEN Gerben Intermarché - Circus - Wanty 10 MENTEN Milan Lotto Dstny 11 CARUSO Damiano Bahrain - Victorious 12 MILAN Jonathan Bahrain - Victorious 13 ACKERMANN Pascal UAE Team Emirates 14 BENNETT Sam BORA - hansgrohe 15 VAN WILDER Ilan Soudal - Quick Step 16 GARCÍA CORTINA Iván Movistar Team 17 THOMAS Geraint INEOS Grenadiers 18 MCNULTY Brandon UAE Team Emirates 19 FOSS Tobias Jumbo-Visma 20 SOBRERO Matteo Team Jayco AlUla

Dove vedere Giro di Polonia 2023 in diretta tv e streaming

Il Giro di Polonia 2023 scatterà il giorno 29 Luglio da Poznan per concludersi il 4 Agosto a Cracovia. Nonostante si tratti di una corsa del World Tour non è prevista nessuna trasmissione televisiva e in streaming live al momento. Non è da escludere che Eurosport possa acquisire i diritti per la trasmissione video all'ultimo istante. Resta comuqnue possibile seguire l'evento in diretta testuale e attraverso l'aggiornamento con l'invio di immaginio esclusive attraverso i canali social della manifestazione.

www.facebook.com/tourdepologne

tourdepologne.pl/

twitter.com/Tour_de_Pologne

VIDEO. Nel 2022 il successo a sorpresa di Ethan Hayter