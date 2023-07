Giulio Ciccone "maglia a pois" 31 anni dopo Chiappucci. Ma il confronto tra i due...

La gioia e la soddisfazione per la Maglia a Pois simbolo del miglior scalatore del Tour de France conquistata da Giulio Ciccone apre il confronto con la stessa impresa segnata da Claudio Chiappucci ben 31 anni fa. El Diablo conquistò lo stesso simbolo del primato dei GPM replicato poi da Ciccone, ma la strada per arrivare al successo non è stata proprio la stessa.

Giulio Ciccone ha vinto la Maglia a Pois del Tour de France 2023. E questa è l'unica realtà oggettiva. Oggi sul podio di Parigi sfilerà insieme ai primi tre della classifica generale, al miglior sprinter, al miglior giovane e a tutti i componenti della squadra più forte di questa edizione della Grand Boucle. Ciccone è stato sfortunato in primavera dovendo rinunciare al Giro d'Italia (suo obiettivo stagionale dichiarato) a causa del Covid. Ma senza perdersi d'animo ha saputo ricostruire una condizione fisica accettabile, presentandosi a questo Tour con in testa la classifica scalatori, anteposta in alcune situazioni anche alla possibilità di lottare per una vittoria di tappa.

Un risultato che riporta un ciclista italiano sul podio di Parigi dopo veramente troppo tempo. Un Ciccone che ha dimostrato di poter puntare e centrare un obiettivo difficile come questa maglia a pois che si è meritata con orgoglio.

Maglia a Pois: il confronto Ciccone-Chiappucci

IL TOUR DI GIULIO CICCONE

tappa risultato CG tappa 20 39 32 Stage 20 - Belfort › Le Markstein 133.5 19 97 33 Stage 19 - Moirans-en-Montagne › Poligny 172.8 18 125 33 Stage 18 - Moûtiers › Bourg-en-Bresse 184.9 17 42 35 Stage 17 - Saint-Gervais Mont-Blanc › Courchevel 165.7 16 58 35 Stage 16 (ITT) - Passy › Combloux 22.4 15 14 34 Stage 15 - Les Gets les Portes du Soleil › Saint-Gervais Mont-Blanc 179 14 45 40 Stage 14 - Annemasse › Morzine les Portes du Soleil 151.8 13 133 44 Stage 13 - Châtillon-Sur-Chalaronne › Grand Colombier 137.8 12 102 39 Stage 12 - Roanne › Belleville-en-Beaujolais 168.8 11 110 30 Stage 11 - Clermont-Ferrand › Moulins 179.3 10 39 31 Stage 10 - Vulcania › Issoire 167.2 9 60 32 Stage 9 - Saint-Léonard-de-Noblat › Puy de Dôme 182.4 8 150 26 Stage 8 - Libourne › Limoges 200.7 7 119 23 Stage 7 - Mont-de-Marsan › Bordeaux 169.9 6 40 22 Stage 6 - Tarbes › Cauterets-Cambasque 144.9 5 2 3 Stage 5 - Pau › Laruns 162.7 4 53 17 Stage 4 - Dax › Nogaro 181.8 3 68 20 Amorebieta-Etxano › Bayonne 193.5 2 11 21 Vitoria-Gasteiz › San Sébastián 208.9 1 35 35 Bilbao › Bilbao 182

IL TOUR DI CLAUDIO CHIAPPUCCI

21 59 2 Stage 21 - La Défense › Paris 141 20 15 2 Stage 20 - Blois › Nanterre 222 19 6 2 Stage 19 (ITT) - Tours › Blois 64 18 53 2 Stage 18 - Montluçon › Tours 212 17 13 2 Stage 17 - La Bourboule › Montluçon 189 16 4 2 Stage 16 - Saint-Etienne › La Bourboule 212 15 5 2 Stage 15 - Bourg d'Oisans › Saint-Etienne 198 14 5 2 Stage 14 - Sestriere › l'Alpe d'Huez 186.5 13 1 2 Stage 13 - Saint-Gervais › Sestriere 254.5 12 13 7 Stage 12 - Dole › Saint-Gervais-les-Bains 192 11 9 6 Stage 11 - Straatsburg › Mulhouse 249.5 10 25 8 Stage 10 - Luxembourg › Straatsburg 217 9 18 8 Stage 9 (ITT) - Luxembourg › Luxembourg 65 8 27 6 Stage 8 - Valkenburg › Koblenz 206.5 7 16 3 Stage 7 - Brussel › Valkenburg 196.5 6 2 3 Stage 6 - Roubaix › Brussel 167 5 37 6 Stage 5 - Nogent-sur-Oise › Wasquehal 196 4 2 4 Stage 4 (TTT) - Libourne › Libourne 63.5 3 39 7 Stage 3 - Pau › Bordeaux 218 2 4 6 Stage 2 - San Sebastian › Pau 255 1 45 29 Stage 1 - San Sebastian › San Sebastian 194.5 PROL 59 59 Prologue - San Sebastian › San Sebastian 8

Giulio Ciccone ha raggiunto l'obiettivo della Maglia a Pois centellinando le energie per poter scattare ad ogni GPM ed incamerare punti preziosi. Mai ha dato uno sguardo alla classifica generale e praticamente sempre ha rinunciato in partenza allo sforzo necessario per provare ad andare a vincere una tappa. Una tattica perfetta per il raggiungimento della Maglia a Pois. Difficile paragonare la sua impresa a quella raggiunta da Claudio Chiappucci nel 1992. Il Diablo riuscì a bissare il successo nella classifica scalatori dopo quello dell'anno prima dove comunque era salito sul podio della classifica generale. Nel 1992 poi riuscì nella straordinaria impresa di andare sul podio finale sia al Giro che al Tour vincendo in entrambe le corse la classifica scalatori.

Il percorso di Chiappucci poi è costellato da innumerevoli top10 di tappa, a dimostrazione di una corsa all'attacco nei confronti di sua maestà Miguel Indurain, favorito anche dalla partenza in territorio basco e dalla presenza di ben 4 frazioni contro il tempo. Ma la grandezze e l'inparagonabilità dell'impresa di Chiappucci è data dalla frazione numero 13 da Sain Gervais alla vetta del Sestriere. Chiappucci va in fuga da 7° della classifica generale e nonostante un gruppo che rincorre e oltre 200 chilometri in avanscoperta resiste al ritorno di Indurain e vince una tappa che rappresenta la leggenda del Tour de France. Qui sta tutta la differenza tra ciò che fece Chiappucci e quello che ha realizzato Ciccone. Il primo è leggenda, il secondo un ottimo vincitore della Maglia a Pois.

La leggenda del Diablo Chiappucci: Sestriere 1992