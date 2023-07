Marta Bastianelli saluta il ciclismo. Al Giro oggi la sua ultima corsa

Una campionessa si misura attraverso tante piccole sfumature e Marta Bastianelli di queste ne è stata piena fin da giovanissima. Dice basta oggi, nell'ultima tappa del Giro d'Italia a 36 anni compiuti da poco. Una carriera entusiasmante ricca di grandissimi successi e anche qualche sconfitta. Il gruppo rosa l'ha omaggiata come si deve dopo che dal palco aveva trattenuto a stento le lacrime.

Nel giorno in cui il Giro d'Italia donne 2023 incoronerà per la quarta volta Annemiek Van Vleuten, la vera trionfatrice sarà Marta Bastianelli che dopo diciotto stagioni e 44 vittorie ha deciso di appendere la bicicletta al chiodo. Una carriera fatta di tantissime vittorie per la ciclista di Velletri. Una di quelle che ha raccolto il testimone -a livello di personalità e immagine- di Fabiana Luperini, proiettando il ciclismo femminile italiano ad una nuova dimensione d'importanza e successo.

Lascia un ciclismo femminile in grande ascesa in cui anche quest'anno ha saputo recitare un ruolo da protagonista. Per lei infatti due vittorie anche in questa ultima stagione da Pro. Al Samyn e al Ceratiz Festival Elsy Jacobs sugellando un rapporto speciale con le gare del nord Europa.

Marta Bastianelli si ritira: è stata campionessa del Mondo e d'Europa

La prima vittoria in assoluto è assolutamente da ricordare. 29 settembre 2007 in Germania, una ventunenne Marta Bastianelli s'inventa un numero da finisseur e mette in fila tutte le migliori del gruppo al Campionato del Mondo. Medaglia d'oro al collo e maglia iridata come segni del destino inequivocabili.

Da li tantissimi successi e di grande valore sportivo: