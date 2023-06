Giro d'Italia donne 2023, percorso e favorite della corsa rosa femminile

Parte il Giro d'Italia donne 2023 con grandissimo entusiasmo e attesa per le nostre atlete che hanno tutte le carte in regola per riportare a casa la maglia rosa dopo 15 anni. L'ultima azzurra in grado di fregiarsi dell'ambito titolo è stata infatti Fabiana Luperini nel 2008. Da allora soltanto buoni risultati ma mai il primo gradino del podio.