L'UCI sospende Stannard in via provvisoria per doping. Salta il mondiale

Arriva una nuova sospensione provvisoria da parte dell'UCI. Questa volta si tratta del corridore Robert Stannard sospeso provvisoriamente dall’UCI per alcune possibili violazioni del regolamento anti-doping risalenti al periodo 2018-2019. Ecco la situazione.

L'UCI sospende Stannard in via provvisoria per alcune possibili violazioni del regolamento anti-doping. Il periodo a cui fanno riferimento le suddette violazioni risale al 2018-2019. L'attuale corridore della Alpecin-Deceuninck in quella stagione correva per il team Mitchelton-Scott e secondo quanto sostiene la stessa Uci avrebbe fatto uso di metodi vietati e sostanze proibite.

L'UCI sospende Stannard, lui replica alle accuse

L'UCI ha sospeso provvisoriamente il corridore Robert Stannard per delle violazioni legate all'anti-doping e questo provvedimento ha sicuramente delle importanti conseguenze per lo stesso corridore. Infatti, non potrà prendere parte ai Mondiali di Glasgow dove era stato convocato dalla sua nazionale australiana.

Il corridore ha voluto replicare alle accuse e ha difeso la sua posizione. Al riguardo ha sottolineato con un comunicato tramite l’agenzia Signature Sport: "Sono stato informato, ma io non ho mai utilizzato intenzionalmente o consapevolmente una sostanza proibita. Per questo chiederò che il mio caso sia deferito al Tribunale antidoping dove sono impaziente di depositare la mia difesa, fiducioso di essere scagionato e continuare la mia carriera. Rispetterò la riservatezza della procedura e quindi non commenterò oltre".

Non resta quindi che attendere lo scorrere del tempo. Come si evolverà l'ennesima vicenda legata ad un tema molto scottante nel mondo del ciclismo: il doping?