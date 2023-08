Problemi di stomaco per Zana. Il corridore lascia la Vuelta

La Vuelta registra il ritiro dalla corsa del corridore azzurro Filippo Zana. Lo stesso si è dovuto ritirare a causa di alcuni problemi allo stomaco, quando mancavano 70km alla conclusione della corsa. Ecco cosa è successo e la situazione al riguardo del corridore.

Problemi di stomaco per Zana che è stato costretto a dire addio alla Vuelta di Spagna. Il corridore azzurro soffriva già da alcuni giorni di problemi allo stomaco, ma ha provato a stringere i denti fino all'addio nella frazione di ieri. Zana infatti si è arreso ritirandosi quando mancavano 70 chilometri all'arrivo.

Problemi di stomaco per Zana. L'azzurro si è ritirato

Filippo Zana si è ritirato dalla Vuelta di Spagna e la Jayco AlUla continua a perdere corridori. Infatti, prima di Zana, si è dovuto arrendere anche l'irlandese Eddie Dunbar, a causa di una caduta, Il corridore era anche riuscito a ripartire, ma poi si è dovuto arrendere.

A dare comunicazione del suo ritiro è lo stesso team, tramite comunicato ufficiale, in cui si legge: "“Sfortunatamente Filippo Zana ha dovuto abbandonare la corsa durante la tappa numero 5 a causa di problemi di stomaco. Provvederemo a dare ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni al termine della tappa”. Nel calendario ciclistico di questa stagione dell'azzurro non c'erano altre gare in programma, però questo ritiro potrebbe comportare qualche rivisitazione del calendario.

Non resta quindi che attendere lo scorrere del tempo per scoprire se rivedremo l'azzurro in sella alla sua bicicletta in questo finale di stagione.