Vuelta 2023 con Roglic, Vingegaard ed Evenepoel: chi in Rosso a Madrid?

La Vuelta 2023 attende Roglic, Vingegaard ed Evenepoel ad una sfida che si preannuncia la più entusiasmante dell'anno. I vincitori di Giro d'Italia e Tour de France cercano il bis stagionale in Spagna ma per farlo dovranno detronizzare il campione in carica Remco Evenepoel, fresco vincitore dell'iride a cronometro a Glasgow. Mancherà Pogacar a completare un quartetto d'assi che avrebbe rappresentato la perfezione per una corsa a tappe. Chi sarà sul gradino più alto del podio a Madrid?

La Vuelta 2023 con la presenza di Primoz Roglic, Jonas Vingegaard e Remco Evenepoel rischia di diventare il GT stagionale con la startlist più importante. Se al Giro l'attesa sfida Roglic-Evenepoel non è andata in onda a causa del prematuro ritiro del belga, il Tour ha vissuto sul dualismo Vingegaard-Pogacar come lo scorso anno.



Questa Vuelta 2023 però vivrà su un duello titanico tra tre dei quattro corridori più forti per corse a tappe del lotto, nonché vincitori delle ultime quattro edizioni di un GT (Vingegaard Tour 2022, Evenepoel Vuelta 2022, Roglic Giro 2023, Vingegaard Tour 2023). Una corsa che godrà di un percorso come al solito molto duro e selettivo e di una startlist di grandissimo prestigio in cui oltre ai tre già citati sarà presente anche tutto il top del ciclismo spagnolo e mondiale. In molti sperano che al tavolo dei grandi protagonisti possa sedersi anche il nostro Giulio Ciccone, speranza azzurra a questa corsa a tappe spagnola.

Vuelta 2023, Roglic è il vero favorito della corsa?

E' Primoz Roglic il vero favorito per il primo gradino del podio della Vuelta d'Espana 2023? Il corridore sloveno arriva all'appuntamento con un palmares stagionale veramente invidiabile, avendo vinto tutte le corse a cui ha partecipato:

Tirreno-Adriatico 1° (vincitore anche di classifica a punti e classifica scalatori)

Volta Catalunya 1° (vincitore anche della classifica a punti)

Giro d'Italia 1°

Vuelta Burgos 1° (vincitore anche della classifica a punti

Oltre a questi successi generali vanta anche otto vittorie di tappa suddivise in ciascuna delle corse a cui ha preso parte. Tra queste spicca la vittoria nella cronoscalata del Monte Lussari al Giro d'Italia con la quale ha sfilato la maglia rosa dalle spalle di Geraint Thomas.

Ecco invece come gli altri due rivali si presentano alla Vuelta 2023:

REMCO EVENEPOEL

UAE Tour 1°

Legi-Bastogne-Liegi 1°

Campionato Nazionale Belgio 1°

San Sebastian 1°

Campionato del Mondo Cronometro 1°

Per il belga sono invece 9 le vittorie di tappa stagionali e tra queste due allo sfortunato Giro d'Italia a cui ha preso parte.

JONAS VINGEGAARD

O Gran Camino 1° (vincitore anche della classifica scalatori)

Paesi Baschi 1° (vincitore anche della classifica a punti)

Delfinato 1°

Tour de France 1°

Anche per lui come per Evenepoel le vittorie di tappa stagionali sono ben 9. La Jumbo Visma ha in casa due probabili candidati al podio finale. Chi sceglierà come capitano unico in caso di necessità? Una domanda che appassiona tutti i tifosi di ciclismo. Ecco dove vedere la Vuelta d'Espana 2023.