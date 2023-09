Bretagne Classic 2023, dove vedere diretta tv e streaming live ciclismo

Non solo Vuelta in questo settembre di ciclismo, ecco la Bretagne Classic 2023 e scopri dove vedere la classica francese World Tour in diretta televisiva e streaming live. Un appuntamento molto ambito da tutti i ciclisti a caccia di corse di un giorno per arricchire il proprio palmares

La Bretagne Classic 2023 è al via in questo inizio di settembre in cui moltissime corse ciclistiche internazionali trovano la loro collocazione naturale. Una classica di oltre 250 chilometri in cui sono presenti molte cotes che sapranno fare la differenza rendendo lo svolgimento della corsa veramente selettivo e spettacolare.

Partenza e arrivo da Plouay, cittadina francese che per molti anni ha dato il nome a questa classica. Tantissimi big al via, alla ricerca di una vittoria di prestigio che può salvare la stagione in certi casa e renderla meravigliosa in altri. Tra i più attesi naturalmente il fresco campione del mondo di Glasgow Mathieu Van Der Poel che ha rinunciato al percorso della Vuelta d'Espana per andare a caccia di vittorie nelle corse di un giorno settembrine e Biniam Girmay (in foto) a caccia del riscatto.

Bretagne Classic 2023: i migliori ciclisti al via

1 PEDERSEN Mads Lidl - Trek 2 PHILIPSEN Jasper Alpecin-Deceuninck 3 VAN DER POEL Mathieu Alpecin-Deceuninck 4 DE LIE Arnaud Lotto Dstny 5 HINDLEY Jai BORA - hansgrohe 6 HIRSCHI Marc UAE Team Emirates 7 LAPORTE Christophe Jumbo-Visma 8 GAUDU David Groupama - FDJ 9 MARTIN Guillaume Cofidis 10 HEALY Ben EF Education-EasyPost 11 KÜNG Stefan Groupama - FDJ 12 MADOUAS Valentin Groupama - FDJ 13 MCNULTY Brandon UAE Team Emirates 14 BENOOT Tiesj Jumbo-Visma 15 COSNEFROY Benoît AG2R Citroën Team 16 SCHMID Mauro Soudal - Quick Step 17 IZAGIRRE Ion Cofidis 18 GIRMAY Biniam Intermarché - Circus - Wanty 19 STRONG Corbin Israel - Premier Tech 20 MATTHEWS Michael Team Jayco AlUla

Dove vedere Bretagne Classic 2023 in tv e streaming

La Bretagne Classic 2023 si correrà domenica 3 settembre 2023 con partenza da Plouay in tarda mattinata e arrivo nella stessa cittadina francese nel pomeriggio inoltrato. Sarà possibile seguire l'evento su Eurosport. Il servizio è riservato agli abbonati che potranno anche seguire la corsa in streaming. Non è prevista la trasmissione in chiaro su emittenti nazionali.

La corsa può essere seguita anche attraverso siti e social media dell'organizzazione: