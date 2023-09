Dove vedere Giro dell'Emilia, orari, diretta tv e info streaming

Tutto pronto per il Giro dell'Emilia 2023 che si correrà domani, sabato 30 settembre. Ecco tutte le informazioni utili per poter seguire l'evento in diretta tv e diretta video streaming. Chi sarà il corridore che taglierà per primo il traguardo finale ?

Ciclismo

Dove vedere Giro dell'Emilia? La corsa prenderà il via domani, sabato 30 settembre. Si tratta della 106esima edizione con partenza alle ore 11.10 dalla Piazza dei Martiri a Carpi e arrivo al Santuario della Madonna di San Luca a Bologna. I corridori affronteranno un percorso di 204,1 km e 2800 metri di dislivello.

Prenderanno il via alla corsa tanti big tra cui Tadej Pogcar, Simon e Adam Yates, Juan Alaphilippe, Primoz Roglic, Thibaut Pinot e per gli azzurri ci sarà anche Giulio Ciccone.

Dove vedere Giro dell'Emilia? Tutte le info per seguirlo in diretta e in streaming

Per tutti gli appassionati di ciclismo, ci sarà la possibilità di seguire il Giro dell'Emila in diretta tv? La risposta è sì. Il Giro dell'Emilia 2023 si potrà vedere in diretta tv su Rai 2 a partire dalle ore 14 e su Eurosport a partire dalle 15. Per gli utenti ci sarà la possibilità di seguire anche la diretta video streaming collegandosi sulle piattaforme Discovery+ e DAZN dalle 15:00 . Si ricorda che in questi ultimi casi si tratta di un servizio offerto in abbonamento e a pagamento.

Non resta quindi che attendere la partenza della corsa per scoprire chi sarà il corridore che taglierà per primo il traguardo del Giro.