Giro del Lussemburgo 2023: tutte le info sulla breve corsa a tappe

Andata in archivio la Vuelta Espana 2023 il calendario UCI riparte con una breve corsa a tappe di grande spessore come il Giro del Lussemburgo 2023. Tradizionale appuntamento di fine stagione in preparazione alle ultime classiche d'autunno e tra queste il Giro di Lombardia

Il Giro del Lussemburgo 2023 è alle porte con la tradizionale partenza da Luxembourg City il giorno 20 settembre. La corsa terminerà poi il giorno domenica 24 settembre nella stessa cittadina capitale del Lussemburgo. Tante le squadre World Tour al via con i ciclisti reduci dall'estenuante percorso della Vuelta d'Espana 2023.

Per i nostri colori le luci sono puntate sulle prestazioni di Giulio Ciccone della Lidl Trek, che non sarà impegnato tra i convocati dell'Italia per il campionato europeo del 24 settembre. Per Ciccone si tratterà di uno degli ultimi impegni stagionali con il quale il corridore abruzzese proverà a lasciare ancora una volta il segno.

Giro del Lussemburgo 2023, il percorso della competizione

Saranno cinque le tappe del Giro del Lussemburgo 2023. Quattro si correranno in linea mentre una sarà una cronometro di 24 chilometri che influirà notevolmente sulla classifica generale della corsa. Grande attenzione anche per la prima tappa con arrivo sul Kirchberg. Ecco il dettaglio delle tappe:

20/09 Stage 1 | Luxembourg - Luxembourg Kirchberg (156.4 km) 21/09 Stage 2 | Mondorf-les-Bains - Mamer (183.9 km) 22/09 Stage 3 | Mertert - Vianden (168.4 km) 23/09 Stage 4 (ITT) | Pétange - Pétange (23.9 km) 24/09 Stage 5 | Mersch - Luxembourg Limpertsberg (177.2 km)

Giro del Lussemburgo 2023: i migliori al via