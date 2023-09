Gp Montreal 2023 ciclismo: tutte le info sulla corsa canadese

Il Gp Montreal 2023 arriva alla sua edizione numero dodici e chiude di fatto la trasferta canadese del grande ciclismo internazionale. Scopriamone il percorso di gara e chi sono i protagonisti che prenderanno parte a questa importante gara ciclistica del World Tour

Il GP Montreal 2023 proietta nel vivo delle grandi classiche autunnali il calendario UCI del ciclismo. Gara appartenente al World Tour chiude di fatto la parentesi nordamericana dopo la disputa del GP Quebec 2023. Tantissimi corridori di prima fascia al via per una corsa che ha visto grandissimi vincitori nelle passate edizioni.

Si tratta della penultima classica World Tour stagionale prima del gran finale con la quinta monumento del Giro di Lombardia. Lo scorso anno grandissima affermazione di Tadej Pogacar, uno dei fenomeni di questo ciclismo moderno, che s'impose in una volata a cinque davanti all'altro fuoriclasse Wout Van Aert.

GP Montreal 2023: il percorso della classica canadese

Sarà un circuito cittadino di 13 chilometri da ripetersi per ben diciassette volte il teatro del GP Montreal 2023. Una corsa che spicca per l'elevata tecnicità del percorso in cui sono rarissimi i tratti in pianura e dove brevi strappi e discese tecniche la fanno da padrona.

Il punto chiave della corsa sarà la Cote de Camillien Houde posta all'inizio di ogni tornata. Si tratta di una breve salita di 2,3 chilometri al 6,3% che avrà il doppio compito di sfiancare la resistenza dei corridori e di offrire un valido trampolino per chi saprà e potrà provare un attacco. Non è comunque da escludere un arrivo in gruppo ristretto come già avvenuto la scorsa stagione e diverse altre volte in precedenza.

Chi sono i più forti corridori al via

ciclista squadra YATES Adam UAE Team Emirates BILBAO Pello Bahrain - Victorious MOHORIČ Matej Bahrain - Victorious DE LIE Arnaud Lotto Dstny HIRSCHI Marc UAE Team Emirates YATES Simon Team Jayco AlUla MADOUAS Valentin Groupama - FDJ O'CONNOR Ben AG2R Citroën Team HEALY Ben EF Education-EasyPost JORGENSON Matteo Movistar Team VAN WILDER Ilan Soudal - Quick Step MCNULTY Brandon UAE Team Emirates VERMEERSCH Florian Lotto Dstny COSNEFROY Benoît AG2R Citroën Team MATTHEWS Michael Team Jayco AlUla

GP Montreal 2023: la vittoria di Pogacar nella scorsa edizione