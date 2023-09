GP Quebec 2023, tutte le info sulla corsa: percorso, favoriti e curiosità

Il GP Quebec 2023 apre ufficialmente l'ultima parte stagionale del ciclismo mondiale. Trasferta nordamericana per tutto il gruppo con i due appuntamenti canadesi entrambi inseriti nel calendario UCI e nella categoria World Tour. Tanti big al via per questa corsa da sempre molto amata e seguita

Anche quest'anno il GP Quebec 2023 apre l'ultima parte della stagione ciclistica internazionale e inaugura la trasferta canadese del World Tour che si concluderà domenica 10 settembre a Montreal. Dodicesima edizione di questa corsa che nelle precedenti edizioni ha sempre regalato grande spettacolo grazie al percorso mosso e molto tecnico.

Grandi protagonisti del GP Quebec sono stati in passato Simon Gerrans, Peter Sagan e Michael Matthews tutti e tre con 2 vittorie all'attivo. Per Matthews l'occasione di centrare il terzo successo visto che sarà l'unico al via di questa edizione.

GP Quebec 2023, il percorso della gara

Duecentodue chilometri senza neanche un metro di pianura. Un saliscendi continuo che metterà a dura prova la resistenza e la concentrazione di tutti i corridori del gruppo. Un circuito di 12,6 chilometri da ripetere ben sedici volte che ha nella Cote de Glacis il suo punto chiave. Si tratta di una breve salita di 400 metri posta proprio prima del traguardo che metterà di fronte ai corridori una pendenza del 5,8%.

Ideale per scattare ma anche qualche sprinter in giornata di grazia potrebbe resistere e poi mettere sul piatto la propria velocità nello sprint finale. Ecco perchè corridori come Matthews e anche Biniam Girmay (in foto) posso essere annoverati tra i favoriti assoluti.

Tutti i migliori corridori al via del GP Quebec 2023

ciclista nazione squadra YATES Adam GBR UAE Team Emirates BILBAO Pello SPA Bahrain - Victorious MOHORIČ Matej SLO Bahrain - Victorious DE LIE Arnaud BEL Lotto Dstny HIRSCHI Marc SVI UAE Team Emirates YATES Simon GBR Team Jayco AlUla MADOUAS Valentin FRA Groupama - FDJ O'CONNOR Ben AUS AG2R Citroën Team HEALY Ben IRL EF Education-EasyPost JORGENSON Matteo USA Movistar Team VAN WILDER Ilan BEL Soudal - Quick Step MCNULTY Brandon USA UAE Team Emirates COSNEFROY Benoît FRA AG2R Citroën Team MATTHEWS Michael AUS Team Jayco AlUla GIRMAY Biniam ETI Intermarché - Circus - Wanty

GP Quebec 2022: Cosnefroy beffa tutti sul traguardo

Lo scorso anno fu Benoit Cosnefroy ad imporsi sul traguardo del GP Quebec beffando tutti i corridori del gruppo. Occhio per questa edizione anche ad un altro francese, il campione nazionale Valentin Madouas apparso in grande forma e vincitore pochi giorni fa del Bretagne Classic 2023.