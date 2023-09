Ridley contro la Lotto-Dstny: "Ora chiediamo i danni"

Ridley contro la Lotto-Dstny, marchio che forniva le biciclette al team da ben 12 stagioni. La loro collaborazione si interromperà non senza polemiche. Infatti, il team belga ha fatto sapere che dal prossimo anno pedalerà su bici Orbea. Questa decisione ha suscitato il malcontento della Ridley che ora chiede i danni.

Ridley contro la Lotto-Dstny. Le dichiarazioni

Si interrompe una storica collaborazione tra Ridley e la Lotto-Dstny. Secondo il team, l'azienda avrebbe sostenuto economicamente troppo poco la squadra. Dello stesso avviso non è sicuramente Jochim Aerts, direttore generale di Ridley che come riporta Quibicisport, ha chiosato in una nota dell'azienda: "Il presidente della squadra, Karel van Eetvelt, mi ha chiarito che con uno sforzo finanziario in più, la collaborazione sarebbe andata avanti. Per noi la salute dell’azienda è sacra e quello che ci hanno chiesto è davvero troppo. Questa slealtà, il danno alla reputazione e gli investimenti persi dovranno essere compensati. Attendiamo quindi con ansia le proposte che la squadra ci presenterà per riparare al danno subìto”.

Riusciranno le due parti a trovare un punto di incontro e risolvere lo spiacevole inconveniente? Non resta che attendere lo scorrere del tempo per comprendere come si concluderà l’ennesima polemica che colpisce il mondo del ciclismo.

Intanto il team ha fatto sapere che a partire dalla stagione 2024 utilizzerà le bici Orbea.