Corridori malati alla Vuelta? Ecco la situazione

Corridori malati alla Vuelta? Ecco cosa sta succedendo alla grande corsa a tappe di tre settimane. La situazione e le dichiarazioni al riguardo. Alcuni corridori si sono ritirati e hanno sofferto durante le varie frazioni corse in questi primi giorni di Vuelta.

Corridori malati alla Vuelta? La Soudal-QuickStep ha dovuto affrontare una situazione particolare in questi giorni. Infatti alcuni corridori della sua squadra si sono ammalati. A parlare della situazione il direttore sportivo della Groupama-FDJ, Benoit Vaugrenard, che si è espresso ai microfoni di Eurosport Francia raccontando: "Sembra ci siano alcuni corridori malati nella squadra di Evenepoel”.

Corridori malati alla Vuelta? Le dichiarazioni

A confermare che due corridori, Andrea Bagioli e Louis Vervaeke hanno avuto problemi in una frazione è stato il DS del Wolfpack Klaas Lodewyck. Al riguardo a Het Laatste Nieuws ha dichiarato: "Vervaeke e Bagioli hanno effettivamente sofferto un po’ ieri. Speriamo che vada meglio. Naturalmente siamo preoccupati per loro, ma non possiamo fare altro. Con lo staff medico abbiamo fatto tutto il possibile per recuperare questi ragazzi per oggi. Non comunicheremo esattamente qual è il problema”. Sull'argomento è intervenuto anche Remco Evenepoel che in questi giorni ha sollevato più di una polemica sulle varie problematiche che hanno attanagliato la corsa. Al riguardo si è così espresso : “Non c’è un grosso problema con Bagioli e Vervaeke. Stanno di nuovo bene. Altre squadre ne hanno fatto un grande dramma. Si tratta di un piccolo virus. Non sono preoccupato. Naturalmente, sto anche molto attento. Indosso guanti di plastica a colazione e mi lavo le mani un po’ più spesso”.

Ora non resta che attendere il proseguo della Vuelta di Spagna per scoprire come si evolverà la situazione e come staranno i corridori alle prese con le fatiche della Vuelta. Chi sarà il corridore che conquisterà la maglia rossa al termine delle tre settimane di corsa?