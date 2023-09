Tour of Britain 2023: percorso, favoriti e tutte le info sulla corsa

Il Tour of Britain 2023 è al via domenica 3 settembre da Altrincham e terrà compagnia a tutti gli amanti di ciclismo per una settimana. Una corsa sempre spettacolare e aperta che promette grande spettacolo. Ecco tutte le informazioni relative ai partecipanti e al percorso della corsa

Il Tour of Britain 2023 scatterà domenica 3 settembre da Altrincham e terrà compagnia a tutti gli appassionati del grande ciclismo internazionale fino al giorno 10 settembre. Otto tappe incerte, mosse e spettacolari che rendono la corsa veramente aperta ad ogni interpretazione e adatta a molti tipi di corridori.

La contemporaneità con altre corse importanti come la Vuelta Espana e la Bretagne Classic non ha impedito a diversi big di presentarsi ai nastri di partenza della corsa a tappe britannica. Ecco nel dettaglio le tappe che i corridori dovranno affrontare in questa 19^ edizione del Tour of Britain 2023:

03/09 1 Altrincham - Manchester (163.6 km) 04/09 2 Wrexham - Wrexham (109.9 km) 05/09 3 Goole - Beverley (154.7 km) 06/09 4 Sherwood Forest - Newark-on-Trent (166.6 km) 07/09 5 Felixstowe - Felixstowe (192.4 km) 08/09 6 Southend-on-Sea - Harlow (146.2 km) 09/09 7 Tewkesbury - Gloucester (170.9 km) 10/09 8 Margam Country Park - Caerphilly (166.8 km)

Tour of Britain 2023: lo scorso anno trionfò la "sorpresona" Serrano

Nella passata edizione del Tour of Britain ha avuto la meglio a sorpresa Gonzalo Serrano della Movistar. Per lo spagnolo, non certo abituatissimo alla vittoria, si è trattato di un grande exploit che gli ha permesso di precedere sul traguardo l'idolo di casa Pidcock e l'altro corridore iberico Fraile. Serrano ha ipotecato il successo finale vincendo la quarta tappa ad Helmsley in cui ha battutto in uno sprint a tre proprio Pidcock e il belga Teuns.

Ecco la classifica finale dell'edizione 2022:

pos corridore squadra tempo 1 SERRANO Gonzalo Movistar Team 20:53:01 2 PIDCOCK Thomas INEOS Grenadiers 0:03 3 FRAILE Omar INEOS Grenadiers 0:07 4 PERRY Benjamin WiV SunGod ,, 5 TEUNS Dylan Israel - Premier Tech 0:10

I migliori corridori al via della 19^ edizione

corridore squadra VAN AERT Wout Jumbo-Visma PIDCOCK Thomas INEOS Grenadiers KOOIJ Olav Jumbo-Visma RODRÍGUEZ Carlos INEOS Grenadiers VAN POPPEL Danny BORA - hansgrohe TILLER Rasmus Uno-X Pro Cycling Team BENNETT Sam BORA - hansgrohe SHEFFIELD Magnus INEOS Grenadiers JOHANNESSEN Tobias Halland Uno-X Pro Cycling Team VERNON Ethan Great Britain GAVIRIA Fernando Movistar Team POLITT Nils BORA - hansgrohe SERRANO Gonzalo Movistar Team ADRIÀ Roger Equipo Kern Pharma KANTER Max Movistar Team

La lotta per la vittoria finale del Tour of Britain 2023 potrebbe ridursi al confronto diretto tra Wout Van Aert e Tom Pidcock, grandi favoriti della competizione. Ma occhio alle possibili sorprese come Van Poppel, Johannessen e perchè no Serrano.