Dove vedere Parigi-Tours 2023: diretta tv e streaming live ciclismo, Rai o Eurosport?

La stagione del grande ciclismo sta per volgere al termine con le ultime classiche di fine anno, ecco dove vedere Parigi-Tours 2023 in tv oppure streaming live. La classica francese considerata da tutti come il "mondiale" degli sprinter per le caratteristiche del suo percorso.

Ecco dove vedere Parigi-Tours 2023 in diretta tv oppure streaming live. La classica francese raggiunge quest'anno quota 117 edizioni ed è a detta di tutti una delle corse per sprinter più importanti al mondo. Terreno ideale per una volata di gruppo a ranghi compatti è stata spesso rinominata il "campionato del mondo" degli sprinter.

Nel suo albo d'oro spiccano infatti i nomi dei velocisti più forti di ogni epoca: Demare, Pedersen, Trentin, Degenkolb, Freire, Petacchi, Zabel, Minali, Museeuw sono soltanto alcuni dei nomi che compaiono. Fa notizia l'assenza da questa lista del nome di Mario Cipollini, mai realmente a proprio agio in questa corsa. Si tratta di uno degli ultimi appuntamenti del calendario come gli impegni in terra asiatica del Tour of Hainan e del Guanxi Tour.

Dove vedere Parigi-Tours 2023: percorso e favoriti

Partenza da Chartres e arrivo dopo 213 chilometri a Tours. Prima parte senza nessuna difficoltà altimetrica che prepara il gruppo ad una seconda parte molto più nervosa e tecnica. Saranno infatti presenti sul percorso alcuni tratti di pavé che il gruppo supererà senza particolari problemi ma che serviranno ad aumentare e non poco nervosismo e tensione. Ad intervallare il pavé anche la presenza di otto cotes brevissime ma alcune anche abbastanza dure. Non dovrebbe esserci selezione ma questi brevi ed intensi sforzi si faranno sentire al momento della volata.

Ultimi dieci chilometri completamente pianeggianti in cui tutte le squadre dovranno organizzarsi per la volata finale. Al via tutti i migliori sprinter del mondo si daranno battaglia per la vittoria finale. Ecco il borsino dei favoriti:

Arnaud De Lie Lotto ***** Kaden Groves Alpecin-Deceuninck **** Arnaud Demare Groupama **** Cristophe Laporte Jumbo **** Jordi Meeus BORA *** Van Poppel Danny BORA *** Soren Waerenskjold Uno X Pro ** Trentin Matteo UAE ** Coquard Bryan Cofidis * Biniam Girmay Intermarché *

Dove vedere Parigi-Tours 2023 in tv e streaming

La Parigi-Tours 2023 si disputerà domenica 8 ottobre 2023 con partenza in tarda mattina a Chartres e arrivo previsto intorno a metà pomeriggi a Tours. La corsa non sarà trasmessa in chiaro da nessuna emittente nazionale.

Sarà possibile seguire l'evento in streaming live su Eurosport dalle ore 15:00. Inoltre a partire dalle ore 15:10 e fino al traguardo la corsa sarà trasmessa anche in diretta tv su Eurosport 2.