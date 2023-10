Tour of Hainan 2023: tutte le info sul breve giro cinese

Ultimi impegni per il ciclismo internazionale con la trasferta in terra cinese del Tour of Hainan 2023. Una breve corsa a tappe appartenente al calendario UCI nella categoria 2.Pro. Scopriamo tutte le informazioni su percorso e partecipanti di questa competizione.

Tour of Hainan 2023 è l'appuntamento del ciclismo asiatico in questa prima settimana di Ottobre. Il ciclismo si appresta a chiudere anche questa stagione e sono sempre più frequenti gli impegni in oriente per le squadre e i corridori europei. La corsa torna nel calendario UCI dopo quattro anni di assenza legati a varie situazioni di sicurezza nazionale per l'emergenza Covid.

Tre delle ultime quattro edizioni sono state vinte da corridori italiani grazie ai successi di Masnada, Mosca e Modolo confermando una grande tradizione dei nostri colori in questa corsa. Il leader di vittorie all time è invece Valentin Inglinskiy che ha trionfato per due volte nella classifica generale.

Tour of Hainan 2023: il percorso della corsa

Il Tour of Hainan 2023 partirà da Qionghai il giorno 5 ottobre 2023. Saranno cinque le tappe con il primo arrivo riservato agli sprinter e poi quattro tappe mosse e montagnose che determineranno l'esito della classifica. Ecco nel dettaglio le cinque frazioni:

05/10 Stage 1 | Qionghai - Qionghai (92.6 km) 06/10 Stage 2 | Qionghai - Baoting (215.5 km) 07/10 Stage 3 | Baoting - Wuzhishan (122.6 km) 08/10 Stage 4 | Wuzhishan - Changjiang (147.1 km) 09/10 Stage 5 | Changjiang - Sanya (203.3 km)

Le squadre iscritte al via.

Terengganu Polygon Cycling Team

Mongolia

China

Tianyoude Hotel Cycling Team

China Glory Continental Cycling Team

Wuzhishan Cycling Team

Pingtan International Tourism Island Cycling Team

Li Ning Star

HRE Mazowsze Serce Polski

Bolton Equities Black Spoke

Roojai Online Insurance

St George Continental Cycling Team

ABLOC CT

Team Novo Nordisk

Israel - Premier Tech

Team Corratec - Selle Italia

Team Medellín - EPM

Hengxiang Cycling Team

C'è grande attesa per la presenza annunciata del Team Israel e di Chris Froome. Il corridore britannico sarà al via cercando una buona prestazione che manca da tantissimo tempo. Per i nostri colori da segnalare la presenza del Team Corratec.