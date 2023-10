Dove vedere Tre Valli Varesine, orario, diretta tv e info streaming

Tutto pronto per la partenza della Tre Valli Varesine in programma domani, martedì 3 ottobre come terzo ed ultimo appuntamento del Trittico Lombardo. Ecco tutte le info utili per seguirlo in diretta tv e diretta streaming video. Ecco gli orari in merito.

Dove vedere Tre Valli Varesine in programma domani, martedì 3 ottobre. Si tratta dell'ultimo round del Trittico Lombardo che vedrà ai nastri di partenza anche Tadej Pogacar. I corridori affronteranno un percorso di 196,5 km , che è rimasto quasi invariato rispetto all'edizione 2022.

La partenza è fissata da Busto Arsizio alle ore 11:55 e terminerà a Varese verso le 16:45. Per quel che riguarda i favoriti, occhi puntati su Tadej Pogacar e Primoz Roglic, Simon Yates, Thibau Pinot. Chi sarà il corridore che taglierà per primo il traguardo finale?

Dove vedere Tre Valli Varesine, info diretta tv e streaming

Tutto pronto per la partenza delle Tre Valli Varesine in programma il 3 ottobre. Per tutti gli appassionati di ciclismo ci sarà la possibilità di seguire l'evento in diretta tv? La corsa sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport a partire dalle ore 14. Per gli utenti ci sarà la possibilità di seguire anche la diretta streaming video su Rai Play, Eurosport e Discovery +. Ricordiamo che in quest'ultimo caso, si tratta di un servizio offerto in abbonamento e a pagamento.

Non resta quindi che attendere la partenza di domani, per scoprire chi sarà il corridore a tagliare il traguardo per primo.