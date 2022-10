Ciclismo, dove vedere Tre Valli Varesine 2022: diretta TV e streaming

Ecco dove vedere l’edizione 2022 della Tre Valli Varesine in diretta TV e streaming. La corsa lombarda che chiude il Trittico formato assieme alla Coppa Agostoni e alla Coppa Bernocchi raggiunge quest’anno l’edizione numero centouno. La startlist contiene nomi di grandissimo calibro che cercano sulle strade italiane gli ultimi ritocchi alla migliore condizione in vista dell’ultima classica monumento stagionale, quel Giro di Lombardia che si disputerà sabato 8 ottobre. Un percorso di 196 chilometri con partenza da Busto Arstizio e arrivo a Varese, che avrà nelle salite del Casbeno, del Montello, del Morosolo e del Casciago le sue insidie altimetriche. Al via un’attesissimo Tadej Pogacar reduce dalla piazza d’onore del Giro dell’Emilia che ha fatto un pò storcere il naso. Ad insidiarlo Vlasov, Valverde, Almeida, Teuns e altri big del ciclismo mondiale. Al via anche Alessandro De Marchi, vincitore un pò a sorpresa della scorsa edizione.

Ecco dove vedere Tre Valli Varesine 2022 in diretta TV e streaming

Sarà possibile seguire la diretta della Tre Valli Varesine 2022 in streaming su Eurosport Player, Dazn, Discovery Plus e RaiPlay. Gara che si correrà martedi 4 ottobre 2022 e che sarà visibile dalle ore 15:00. E’ prevista la trasmissione anche su Rai 2, su RaiSport e su Eurosport 1 in diretta televisiva alla stessa ora.

