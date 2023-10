Lefevere duro su Bagioli: "Non sempre ha giustificato lo stipendio elevato"

Lefevere, team manager della Soudal-QuickStep, non ha perso occasione per lanciare una frecciatina a Bagioli, corridore che ha scelto di cambiare team. dopo quattro stagioni e anche sette vittorie all'attivo. Il corridore sarà sotto contratto con la Lidl-Trek.

Lefevere duro su Bagioli, corridore che ha scelto di lasciare la Soudal per firmare un nuovo contratto con la Lidl-Trek. Bagioli lascia il team di Lefevere dopo ben quattro stagioni e all'attivo sette vittorie. Questa sua decisione non ha lasciato indifferente il team manager Lefevere che nella colonna che pubblica di consueto sull’Het Nieuwsblad non ha perso l'occasione per lanciargli una frecciatina.

Lefevere duro su Bagioli. Le dichiarazioni in merito

Lefevere ha lanciato una frecciatina nei confronti dell'ormai ex corridore della Soudal Andrea Bagioli. Al riguardo Lefevere ha commentato: "Andrea è un bel corridore. Ha solo ventiquattro anni ed è indubbiamente un bel talento. Mi è piaciuta anche la sua vittoria al Gran Piemonte. Lascerà la Soudal per la Lidl-Trek, come ho già notato più volte in passato sono sicuro che avrà meno pressioni". Lefevere ha poi proseguito chiosando: "Nella nostra squadra, i primi a chiedere tanto a se stessi sono proprio i corridori. Tuttavia, nonostante un bel finale di stagione e tre vittorie in tre mesi, devo dire che Bagioli era arrivato da noi con grandi aspettative, godendo di uno stipendio elevato che non sempre ha giustificato".

Ora non resta che attendere lo scorrere del tempo per scoprire se per Bagioli ci sarà quel salto di qualità che merita un atleta in rampa di lancio. Negli scorsi giorni, il corridore si è piazzato in seconda posizione al Giro di Lombardia, edizione numero 117, vinto dallo sloveno Tadej Pogacar, con Primoz Roglic in terza posizione.