Quanto guadagnano i ciclisti? Pogacar paperone del 2023 ma dietro di lui tante sorprese

Quanto guadagnano i ciclisti? E' una domanda che in molti si saranno posti almeno una volta nella vita. Perché se si considera l'enorme fatica a cui questo sport sottopone i sui protagonisti qualsiasi cifra potrebbe non bastare. Invece ecco una graduatoria dei più pagati nel 2023

Quanto guadagnano i ciclisti? E' una domanda che almeno una volta nella vita tutti gli appassionati delle due ruote a pedale si sono fatti. Soprattutto nell'osservare gli sforzi enormi che tutti i componenti del gruppo sono chiamati a fare affrontando valichi alpini, pavé del nord oppure arrivi in volate mozzafiato.

Alcuni di loro hanno stipendi da capogiro, altri decisamente un pò meno. Moltissimo naturalmente dipende dal livello delle squadre in cui si corre e dalle corse alle quali si partecipa. Gli sponsor sono molto più generosi nei confronti di chi vince e al riguardo di chi è sempre pronto a mettersi in mostra davanti alle telecamere dei principali eventi ciclistici stagionali. Andiamo a vedere chi in questo 2023 occupa i primi posti di questa speciale graduatoria.

Quanto guadagnano i ciclisti? Pogacar il più ricco, ma non solo...

Tadej Pogacar (Slovenia, UAE Emirates): 6 milioni di euro; Chris Froome (Gran Bretagna, Israel-Premier Tech): 5,5 milioni; Peter Sagan (Slovacchia, Total Energies): 5,5 milioni; Geraint Thomas (Gran Bretagna, Ineos-Grenadiers): 3,5 milioni; Egan Bernal (Colombia, Ineos-Grenadiers): 2,8 milioni; Michal Kwiatkowski (Polonia, Ineos-Grenadiers): 2,5 milioni; Julian Alaphilippe (Francia, Soudal Quick-Step): 2,3 milioni; Richard Carapaz (Ecuador, EF Education-EasyPost): 2,2 milioni; Wout van Aert (Belgio, Jumbo-Visma): 2,2 milioni. Primoz Roglic (Slovenia, Jumbo Visma): 2 milioni; Mathieu van der Poel (Olanda, Alpecin-Fenix): 2 milioni; Adam Yates (Gran Bretagna, Ineos Grenadiers): 2 milioni; Thibaut Pinot (Francia, Groupama-FDJ): 2 milioni; Romain Bardet (Francia, Team DSM): 2 milioni; Jakob Fuglsang (Danimarca, Israel Start-Up Nation): 2 milioni.

In questa classifica non è presente neanche un ciclista italiano. Fino alla scorsa stagione eravamo discretamente rappresentati da Vincenzo Nibali che per molti anni è stato uno dei più pagati del lotto. Lo Squalo dello Stretto ha occupato stabilmente un posto nei primi dieci ciclisti del mondo per stipendio annuale.

Gli stipendi dei ciclisti nel 2023: come stanno Evenepoel e gli italiani?

Fa notizia l'assenza di Remco Evenepoel da questa graduatoria dei ciclisti più pagati nel 2023. Il giovane corridore belga ha infatti un contratto in essere con la Soudal QuickStep un pò datato. L'accordo però gli garantisce circa 1,5 milioni di euro all'anno di parte fissa che però sono destinati a salire inequivocabilmente grazie ai grandi risultati ottenuti dal giovane corridore.

Gli italiani sono comunque ben rappresentati da Pippo Ganna ed Elia Viviani, entrambi sotto contratto con la INEOS Grenadiers ed entrambi accreditati di una stipendio di circa 1,9 milioni di euro.