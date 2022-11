Fabiana Luperini nuova DS della Corratec. E’ la prima donna in un team italiano

Sarà Fabiana Luperini a completare il lotto dei direttori sportivi del Team Corratec per la stagione 2023. La squadra del Team Manager Serge Parsani che dal prossimo anno sarà una delle continental italiane dopo gli ottimi risultati conseguiti nella stagione appena trascorsa. La Luperini sarà insieme a Francesco Frassi e Marco Zamparella alla guida del team in ammiraglia durante le corse. Un riconoscimento che apre le porte del ciclismo professionistico italiano alle donne, dimostrando quanto e come il ciclismo femminile e le sue interpreti presenti e passate abbiano scalato le gerarchie all’interno di questo mondo sportivo. Ne avevamo già parlato con Edita Pucinskaite -che della Luperini fu acerrima rivale in strada- presentando il Tour de France femminile, che tornava dopo molti anni di sospensione.

Fabiana Luperini nuovo DS del Team Corratec: “Lavorerò duramente per il team”

“Sono molto contenta per questa opportunità – commenta Fabiana Luperini – che mi è stata data dal Team Corratec. Ringrazio in particolar modo Francesco Frassi, con il quale ci conosciamo da tantissimi anni, per aver puntato su di me. Essere la prima donna Direttore Sportivo di un team italiano è un grande motivo d’orgoglio e lavorerò duramente per far sì che il Team Corratec raggiunga gli obiettivi prefissati.”

Fabiana Luperini è nata a Pontedera in provincia di Pisa nel 1974 e può vantare una carriera da ciclista professionista straordinaria. Per lei parlano le 105 vittorie ottenute, con 5 Giri d’Italia e 3 Tour de France all’attivo. Fu soprannominata Pantanina per le doti di grande scalatrice, ricordando le gesta dell’indimenticato campione di Cesenatico Marco Pantani. Sarà la prima donna a guidare un team professionistico maschile italiano, ma c’è da scommettere che non sentirà il peso di questa responsabilità.