VIDEO. De Lie al Famenne Ardenne Classic vince con una gamba sola!

Spesso lo si sente dire tra gli esperti come frase fatta per significare la straordinaria superiorità di qualcuno, ma Arnaud De LIe l'ha fatto davvero al Famenne Ardenne Classic 2023. Il velocista belga si è reso protagonista di una volata "atipica" ma che è valsa ugualmente la vittoria

Arnaud De Lie l'ha fatto davvero al Famenne Ardenne Classic 2023. Il giovanissimo sprinter belga della Lotto ha vinto una volata pedalando negli ultimi cinquanta metri con una sola gamba. Quanto avvenuto sul rettilineo d'arrivo di Marche-en-Famenne ha lasciato tutti con la bocca spalancata. La dimostrazione di forza che questo ragazzo ha espresso non è una novità, ma ha raggiunto il suo culmine stagionale con questa straordinaria e strana affermazione.

In pieno sprint lanciato De Lie ha dovuto far fronte con lo sgancio del pedale dalla suola della scarpa, forse a causa della rottura di una tacchetta che solitamente aggancia il piede alla pedivella. A quel punto però, quando mancavano circa una cinquantina di metri dalla linea del traguardo, il vantaggio del belga era tanto considerevole da permettergli di vincere pedalando con solo una gamba e lasciandosi andare ad un colpo di reni tanto goffo quanto efficace. Che fossimo di fronte ad un nuovo campione già lo si sapeva ma questa ennesima vittoria alimenta le speranze di De Lie per un futuro estremamente radioso.

Ordine d'arrivo: battuto anche il campione europeo

Insieme a De Lie completano il podio della Famenne Ardenne Classic 2023 due sprinter fortissimi come Groves e Sanechal. Addirittura giù dal podio Laporte, campione europeo in carica. Lontani gli italiani con Trentin 15°.

pos ciclista squadra tempo 1 DE LIE Arnaud Lotto Dstny 4:22:08 2 GROVES Kaden Alpecin-Deceuninck ,, 3 SÉNÉCHAL Florian Soudal - Quick Step ,, 4 LAPORTE Christophe Jumbo-Visma ,, 5 MARIT Arne Intermarché - Circus - Wanty ,, 6 VAN ASBROECK Tom Israel - Premier Tech ,, 7 VAN GESTEL Dries TotalEnergies ,, 8 GIRMAY Biniam Intermarché - Circus - Wanty ,, 9 NAESEN Oliver AG2R Citroën Team ,, 10 SCOTT Jacob Bolton Equities Black Spoke ,,

