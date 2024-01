AlUla Tour 2024, percorso e startlist: tutte le info sulla breve corsa a tappe saudita

Dopo Oceania, Europa e Sud America il grande ciclismo internazionale sbarca anche in medioriente per la quarta edizione dell'AlUla Tour. In questo 2024 infatti molte squadre dell'elite mondiale hanno scelto il clima favorevole dell'Arabia Saudita per iniziare la stagione. Ecco percorso e startlist

L'AlUla Tour 2024 arriva con il suo percorso alla sua quarta edizione e ospita quest'anno diverse squadre del World Tour al via che hanno scelto le assolate strade dell'Arabia Saudita per iniziare al meglio la nuova stagione. La breve corsa a tappe saudita partirà domani martedi 30 gennaio 2024 da Al Manshiya e si concluderà sabato 3 febbraio 2024 ad Harrat Uwayrid. La gara è inserita all'interno del calendario internazionale del ciclismo UCI con categoria 2.1, in contemporanea si corre in Spagna la Volta Valenciana.

Si tratta di un piccolo giro di cinque tappe in linea senza prove contro il tempo. Ci sarà spazio sia per i velocisti con almeno due tappe adatte che per gli uomini di classifica che avranno due arrivi in quota. Interessante anche l'ultima frazione, mossa e adatta agli attacchi anche da lontano per provare a rivoluzionare la classifica generale in extremis. Ecco nel dettaglio le tappe del percorso dell'AlUla Tour 2024:

Data Tappa 30/01 Tappa 1 | Al Manshiya Train Station - Al Manshiya Train Station (149.1 km) 31/01 Tappa 2 | AlUla Winter Park - Sharaan Nature Reserve (199.1 km) 01/02 Tappa 3 | AlUla International Airport - AlUla Camel Cup Track (170.6 km) 02/02 Tappa 4 | Hegra - Maraya (142.2 km) 03/02 Tappa 5 | AlUla Old Town - Skyviews of Harrat Uwayrid (150.2 km)

AlUla Tour 2024, percorso e startlist: anche Simon Yates al via