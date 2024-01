Volta a la Comunitat Valenciana 2024: percorso e startlist della corsa a tappe spagnola

Spagna sempre protagonista di ogni inizio stagionale del ciclismo. Clima mite, percorsi variegati e tanta tradizione ciclistica sono le caratteristiche dell'edizione 2024 della Volta Valenciana. Andiamo a scoprirne percorso e startlist dei corridori al via.

La Volta a la Comunitat Valenciana 2024 ha svelato il percorso di questa edizione della breve corsa a tappe in terra spagnola sempre contraddistinta da bel tempo e grande spettacolo sulla strada. La gara si svolgerà attraverso cinque tappe con partenza il 31 gennaio 2024 da Benicassim e arrivo domenica 4 febbraio 2024 con l'ultima tappa di Valencia. Questa corsa è inserita come da tradizione all'interno del calendario internazionale ciclistico UCI con categoria 2.Pro, in concomitanza con la corsa francese dell'Etoile de Besseges.

Come detto saranno cinque le tappe tutte abbastanza impegnative e molto adatte a corridori resistenti e veloci. Già nella seconda tappa ci potrebbero essere degli attacchi nel finale sull'Alto Pla de Corrals che dista appena 10 chilometri dal traguardo tutti in discesa. Scollinare con pochi secondi di vantaggio potrebbe essere sufficiente per andare al traguardo. La tappa regina però sarà certamente la quarta con arrivo sulla rampa finale di Vall d'Ebo (2km al 7,4%) dove chi avrà la sparata giusta potrà fare una buona selezione e prendere secondi preziosi per la classifica generale.

Ecco nel dettaglio le tappe del percorso della Volta Valenciana 2024:

Data Tappa 31/01 Tappa 1 | Benicássim - Castellón (167 km) 01/02 Tappa 2 | Canals - Mancom De La Valldigna (162.7 km) 02/02 Tappa 3 | San Vicente Del Raspeig - Orihuela (161.3 km) 03/02 Tappa 4 | Teulada Moraira - Vall D'ebo (175.2 km) 04/02 Tappa 5 | Bétera - Valencia (93 km)

Volta Valenciana 2024, dopo il percorso ecco la startlist

Diversi i big al via di questa edizione 2024 della corsa a tappe spagnola e molto atteso il nostro Jonathan Milan. Per lui almeno due o tre occasioni di misurarsi con i migliori velocisti del gruppo.

n nome squadra ranking WT 1 MOHORIČ Matej Bahrain - Victorious 17 2 BILBAO Pello Bahrain - Victorious 22 3 VLASOV Aleksandr BORA - hansgrohe 31 4 MCNULTY Brandon UAE Team Emirates 36 5 HINDLEY Jai BORA - hansgrohe 41 6 SIVAKOV Pavel UAE Team Emirates 56 7 KÄMNA Lennard BORA - hansgrohe 82 8 MATTHEWS Michael Team Jayco AlUla 89 9 MILAN Jonathan Lidl - Trek 92 10 LAZKANO Oier Movistar Team 112 11 THEUNS Edward Lidl - Trek 121 12 SÁNCHEZ Pelayo Movistar Team 271 13 ALEOTTI Giovanni BORA - hansgrohe 290 14 TAARAMÄE Rein Intermarché - Wanty 309 15 TIZZA Marco Bingoal WB 381

Lo scorso anno vittoria di Rui Costa in un finale al cardiopalma