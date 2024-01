Dove vedere Cadel Evans Great Ocean Road Race 2024, diretta tv e streaming live

Il grande ciclismo del World Tour continua la sua esperienza in Australia con la prima classica stagionale della massima categoria UCI del ciclismo. La Cadel Evans Roas Race è ormai un appuntamento ambito, andiamo a scoprire dove vedere la corsa in tv e streaming.

Ecco dove vedere la Cadel Evans Great Ocean Road Race 2024 in diretta televisiva oppure in alternativa in streaming live. La corsa si correrà domenica 28 gennaio 2024 con partenza e arrivo da Geelong. Si tratta di una competizione inserita all'interno del calendario internazionale ciclistico UCI con categoria 1.WT.

Gara tradizionalmente adatta agli sprinter e ai corridori dotati della capacità di attaccare nei finali nervosi. Arrivata alla sua edizione numero 8 ha un albo d'oro di grande spessore che annovera tra gli altri anche il nostro Elia Viviani (in foto). L'esperto velocista della INEOS Grenadiers sarà al via anche quest'anno con l'obiettivo di confermare l'ottima condizione mostrata durante le tappe del Tour Down Under della settimana scorsa.

Dove vedere Cadel Evans Road Race 2024 in tv e streaming

La Cadel Evans Road Race 2024 si correrà domenica 28 gennaio 2024 con partenza e arrivo da Geelong. Sarà possibile seguire la corsa su Eurosport dalle ore 03:00. Si ricorda che i canali di Eurosport sono visibili anche all'interno della piattaforma DAZN.

Sarà possibile seguire l'evento sempre su Eurosport anche in streaming. Segui la Cadel Evans Road race 2024 sui canali Eurosport disponibili su DAZN. Attiva Ora

Cadel Evans Road race 2024: il percorso della corsa

Partenza e arrivo dalla cittadina australiana di Geelong ed in mezzo 176 chilometri molto tecnici. Una prima parte di corsa in linea senza grosse difficoltà altimetriche ma con la necessità di tenersi sempre al riparo dal vento e lontano dai guai. Al chilometro 124 il primo passaggio sotto la linea del traguardo che porta il gruppo all'interni del circuito finale.

Circuito cittadino di 17 chilometri da ripetersi per 3 volte fino al passaggio decisivo del traguardo finale. All'interno di questo circuito oltre alle difficoltà derivanti dal nervosismo in aumento anche la salita di Challambra Crescent (1,2 chilometri al 7,8%), uno strappo breve ma molto duro che minaccia di poter fare selezione. Se così però non sarà volatona di gruppo tra chi ha saputo resistere alle asperità come già accadde anche lo scorso anno. In quella occasione vittoria un pò a sorpresa per Marius Mayrhofer su Page e Clarke.