Tour Down Under 2024: percorso, startlist e tutte le info sull'esordio del ciclismo in Australia

Dopo mesi di attesa è arrivata l'ora del via alla stagione 2024 del ciclismo internazionale. Come da tradizione il gruppo tornerà a sfidarsi sulle caratteristiche e assolate strade australiane del Tour Down Under. Scopriamo percorso e startlist della corsa

Il Tour Down Under 2024 inaugura come ogni anno il grando ciclismo internazionale, ecco il percorso e la startlist dei più forti della breve corsa a tappe australiana. Una corsa che si correrà dal 16 al 21 gennaio 2024 sulle assolate strade dell'Australia meridionale. La corsa è inserita all'interno del calendario ciclistico internazionale UCI con la categoria World Tour ed inaugura il fitto programma di gennaio del ciclismo.

Il Tour Down Under edizione 2024 ricalca nel percorso le caratteristiche storiche di questa corsa. Una gara dal percorso variabile e variegato in cui è perfetto correre per iniziare a misurarsi con gli avversari e misurare il proprio livello di condizione. Quest'anno non ci sarà la cronometro inaugurale che lo scorso anno premiò subito il nostro Alberto Bettiol. Saranno le volate le prime protagoniste di questa corsa e poi strappi su pendenze ripide e arrivi in salita.

Ecco il percorso delle 6 tappe del Tour Down Under 2024 nel dettaglio:

16/01 tappa 1 | Tanunda - Tanunda (144 km) 17/01 tappa 2 | Norwood - Lobethal (141.6 km) 18/01 tappa 3 | Tea Tree Gully - Campbelltown (145.3 km) 19/01 tappa 4 | Murray Bridge - Port Elliot (136.2 km) 20/01 tappa 5 | Christies Beach - Willunga Hill (129.3 km) 21/01 tappa 6 | Unley - Mount Lofty (128.2 km)

Down Under 2024: percorso e startlist dei migliori

Come spesso è accaduto in passato la corsa si deciderà nelle ultime due tappe. Frazioni in cui verranno affrontati i due arrivi in salita della manifestazione: il Willunga Hill (3,4km al 7,3%) e il Mount Lofty (1,6km al 6,5%). Ecco i migliori corridori al via della corsa, lo scorso anno fu il padrone di casa Vine ad aggiudicarsi la vittoria finale.