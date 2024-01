Quintana svela il suo programma per la nuova stagione

Quintana svela il suo programma per la stagione ciclistica che prenderà il via in questo mese di gennaio. Il colombiano terminata la sua avventura con il team Arkèa-Samsic ha attraversato delle difficoltà per trovare una nuova squadra con cui sottoscrivere un contratto e rimettersi in gioco alla conquista di nuovi trofei.

Nairo Quintana è riuscito a legarsi contrattualmente di nuovo alla Movistar, team con cui nel suo passato ha conquistato importanti successi.

Quintana svela il suo programma. Le dichiarazioni

La stagione ciclistica 2024 si preannuncia ricca di appuntamenti con le corse e tra i protagonisti al via ci sarà sicuramente anche il colombiano Nairo Quintana. In un'intervista rilasciata a RMC, il corridore ha parlato un po' del suo calendario stagionale. Al riguardo ha svelato il suo obiettivo chiosando: "Il mio primo grande obiettivo della stagione è il Giro d’Italia. In calendario ho diverse gare: Tour Colombia, O Gran Camiño, Volta Catalunya e Giro dei Paesi Baschi. Sono felice di pedalare anche sulle mie strade, spero che in questo anno le cose non siano cambiate troppo".

Ricordiamo che in questo inizio anno, il corridore ha conquistato il quarto posto nella cronometro individuale dei Campionati nazionali. Ora non resta che attendere lo scorrere del tempo e seguire la stagione del corridore per scoprire quali importanti traguardi riuscirà a raggiungere Nairo Quintana.