Ciclismo, il ritorno di Nairo Quintana. Ecco quando lo vedremo in corsa

Ciclismo, il ritorno di Nairo Quintana è solo questione di giorni. Infatti, domenica il corridore prenderà il via al campionato su strada colombiano come formazione individuale. Il regolamento della federazione colombiana gli consente di prendere il via ai campionati nazionali. Nairo sarà quindi ai nastri di partenza supportato dalla sua nazionale.

Ciclismo, il ritorno di Nairo Quintana. Ecco quando

Quanto tutti pensavano che Nairo Quintana fosse prossimo al ritiro, è arrivato il classico colpo di scena. Infatti, il colombiano ha fatto sapere che non ha alcuna intenzione di appendere la sua bici al chiodo. Nonostante la triste vicenda della positività al Tramadol, Quintana non ha perso l’entusiasmo ed è tornato a correre. Proprio al riguardo ha chiosato: “Sono in ottima forma. Continuerò a lottare per competere di nuovo. Sono un corridore onesto che ha seguito le regole”.

Ora non resta che attendere la giornata di domenica per vedere come si comporterà Nairo Quintana nella gara del campionato colombiano. Intanto, lo stesso cerca squadra per rimanere nel World Tour. Proprio per tale scopo, Nairo ha già rifiutato diverse offerte che sono giunte nelle scorse settimane. Arriveranno offerte interessanti al corridore per rimettersi in gioco durante la stagione che ha appena preso il via?