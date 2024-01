Rastelli si ritira dal ciclismo: "Stress e delusioni". Le dichiarazioni

Il corridore Luca Rastelli ha annunciato il ritiro dal ciclismo. Il ritiro arriva dopo poco meno di un mese dall’inizio della sua nuova stagione con la Work Service-Vitalcare-Dynatek. Ecco cosa ha dichiarato il corridore al riguardo tramite i suoi profili social.

Rastelli si ritira dal ciclismo. Il suo annuncio arriva così a sorpresa dopo poco meno di un mese dall'inizio della sua nuova avventura tra le fila della Work Service-Vitalcare-Dynatek. Classe 99, Luca Rastelli ha vissuto due anni abbastanza complicate con la Bardiani, per poi tornare nella stagione attuale nella categoria Continental.

Il 24enne cremonese ha voluto inoltre spiegare in maniera dettagliata la sua decisione, scrivendo un lungo post nei suoi profili social.

Rastelli si ritira dal ciclismo. Le dichiarazioni del corridore

Luca Rastelli ha comunicato tramite i suoi profili social, la decisione di dire addio al ciclismo. In un lungo post si legge: "Comunico ufficialmente la decisione di concludere la mia carriera ciclistica. Non è stata una scelta facile perché il ciclismo era la mia vita. Sono felice delle esperienze che ho fatto perché fin da quando ho iniziato a correre in bici 11 anni fa, il sogno era quello di diventare professionista correndo il Giro d’Italia, e nel 2022 sono riuscito a realizzarlo.

Il livello del ciclismo professionistico oggi è molto alto e serve prima di tutto ambizione, testa e sogni per continuare a fare quella vita che, vista da fuori può sembrare facile, ma non è così.

Il corridore ha poi proseguito entrando più nei dettagli riguardo la sua decisione, spiegando come il ciclismo per lui era ormai diventato sempre di più una fonte di stress, problemi e delusioni. Al riguardo ha scritto: " Riflettendoci ho capito che non ho più quelle qualità che mi spingano a fare sacrifici e ricercare il meglio della mia performance sportiva, i miei sogni e i miei obiettivi di vita sono cambiati. Il ciclismo mi sta portando solo stress e problemi, togliendomi la felicità che ho sempre avuto facendo questo bellissimo sport. Ho sempre dato il mio 100% per questo sport ed ora non riuscendo più a dare il meglio di me, sono arrivato a questa decisione.

La lunga lettera di Luca Rastelli si conclude con tutta una serie di ringraziamenti: "Ringrazio tutte le persone che mi sono state vicine e hanno fatto parte di questo mio percorso, dai primi allenatori, a tutti i direttori sportivi, tutti i membri dello staff, tutti i compagni e tutte le squadre in cui sono stato. Nel bene e nel male, da ognuno di loro ho imparato qualcosa che porterò con me per tutta la vita. Infine ringrazio tutta la mia famiglia e tutte le persone più strette, che ci sono sempre state soprattutto nei momenti difficili".