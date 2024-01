Trofeo Andratx-Mirador del Colomer 2024: percorso e startlist della corsa

Continua il calendario delle classiche di inizio stagione con il Trofeo Andraxt 2024 tradizionale classica spagnola che apre le danze alle corse in Europa. Un'occasione per vedere i grandi protagonisti delle corse UCI sulle assolate strade della penisola iberica.

Il Trofeo Andratx-Mirador de Colomer 2024 arriva quest'anno alla sua edizione numero 17 e mantiene la posizione all'interno del calendario UCI come una delle gare di inizio stagione in Europa. La gara si correrà giovedi 25 gennaio 2024 con partenza da Ses Salines e arrivo a Felanixt sull'Isola di Maiorca all'interno del complesso delle Baleari. La corsa è inserita all'inizio del calendario stagionale UCI con categoria 1.1 e appartiene al complesso di corse denominato Challenge di Mallorca, a cui appartiene anche il Trofeo Calvià.

Percorso di 181 chilometri tutti in saliscendi e con quattro gran premi della montagna che serviranno a scremare il gruppo e magari da trampolino di lancio per eventuali attacchi. Questi quattro GPM:

KOM km25 4,1km al 1,3%;

KOM km60 1,2 km al 4,2%;

KOM km123 1,2 km al 4,2%;

Ca s'Hereu Mas km172 1 km al 3,3%.

Lo scorso anno s'impose l'olandese Van Den Berg regolando in volata un gruppo di circa quaranta unità. Si trattava però di un percorso differente. Quest'anno sarà molto difficile che la corsa possa concludersi con uno sprint tra un numero di ciclisti così elevato.

Trofeo Andratx 2024: la startlist dei migliori al via

