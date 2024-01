Trofeo Calvià 2024: percorso e startlist della classica spagnola

Continua il calendario delle classiche di inizio stagione con il Trofeo Calvià 2024 tradizionale classica spagnola che apre le danze alle corse in Europa. Un'occasione per vedere i grandi protagonisti delle corse UCI sulle assolate strade della penisola iberica.

Il Trofeo Calvià 2024 arriva quest'anno alla sua edizione numero 23 e mantiene la posizione all'interno del calendario UCI come una delle gare di inizio stagione in Europa. La classica spagnola si correrà mercoledi 24 gennaio 2024 con partenza e arrivo da Palma Nova, ridente cittadina dell'Isola di Maiorca nella provincia di Calvià. La gara è valida come prova del calendario professionistico UCI categoria 1.1.

Al via ci sarà anche il portoghese Rui Costa vincitore dell'ultima edizione dello scorso anno quando anticipando un gruppetto di otto attaccanti riusci a battere nettamente nella volata a tre il belga Luis Vervaeke e l'irlandese Ben Healy. Una corsa con caratteristiche per corridori classici in cui differenti interpretazioni del gruppo potrebbero favorire attacchi da lontano ma anche uno sprint a ranghi ridottissimi o magari tra attaccanti del finale di gara.

Trofeo Calvià 2024: percorso e stratlist

Saranno 150 i chilometri di gara che separano la partenza e l'arrivo di Palma Nova. In mezzo pochissima pianura e ben cinque gran premi della montagna. Ecco le asperità di giornata:

Coll de Tords al km12;

Coll den Claret al km36;

Coll de Soller al km63;

Coll de Bleda al km76;

Coll den Claret al km95.

Ecco quali sono i migliori corridori presenti al via:

n. ciclista squadra ranking WT 1 COSTA Rui EF Education - EasyPost 27 2 VLASOV Aleksandr BORA - hansgrohe 31 3 VAN WILDER Ilan Soudal - Quick Step 33 4 MCNULTY Brandon UAE Team Emirates 36 5 JOHANNESSEN Tobias Halland Uno-X Mobility 54 6 IZAGIRRE Ion Cofidis 58 7 THIJSSEN Gerben Intermarché - Wanty 60 8 KRISTOFF Alexander Uno-X Mobility 62 9 DÉMARE Arnaud Arkéa - B&B Hotels 65 10 MEEUS Jordi BORA - hansgrohe 68

Trofeo Calvià 2024: lo scorso anno trionfo di Rui Costa