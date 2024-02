Ciclismo, Marco Pantani: 20 anni dalla morte del "Pirata". Il ricordo nelle vittorie di uno dei ciclisti italiani più seguiti

Nel giorno di San Valentino del 2004, Marco Pantani veniva ritrovato nel famigerato residence "Le Rose" di Rimini. Sono trascorsi 20 anni da quel giorno e restano, tutt'ora, diversi lati oscuri. Una prima autopsia rivelò che la morte del "Pirata" avvenne nella tarda mattinata di quel 14 febbraio. Il ricordo di uno dei ciclisti italiani più seguiti.

Una delle verità certe è che sono trascorsi 20 anni dalla morte di Marco Pantani. Ricorre l'anniversario della scomparsa del "Pirata", uno dei ciclisti italiani più seguiti nella storia di questo sport. Sono tantissimi, tra suoi fans e del ciclismo, a omaggiare l'ex campione romagnolo con ricordi e celebrazioni.

Marco Pantani: 20 anni dalla morte del "Pirata"

Era il giorno di San Valentino del 2004 in cui fu scoperto il corpo del "Pirata" all'interno di una stanza del famigerato residence "Le Rose" di Rimini. A distanza di molto tempo, sono ancora diversi i lati oscuri di una vicenda tra le più tristi che lo sport possa annoverare.

Una prima autopsia eseguita rilevò la morte per edema cerebrale e polmonare nella tarda mattinata di quella data, dipesa da un’overdose di cocaina, mentre una seconda accertò che furono utilizzati anche alcuni psicofarmaci. Si è detto e scritto tanto su Marco Pantani, tra verità nascoste, episodi ambigui e considerazioni piuttosto gravi nei riguardi della sua persona, a cominciare dalla da quel 5 giugno 1999 in cui cominciò a emergere qualcosa che, con il tempo, diventò molto più grande di lui.

Il Giro d'Italia, quel giorno, continuò la sua corsa, con la tappa "Madonna di Campiglio - Aprica" vinta dallo spagnolo Roberto Heras e che, soprattutto, regalò la maglia più ambita a Ivan Gotti, indossata sino a poche ore prima dallo scalatore nativo di Cesena. Quel che resta di certo, difatti, sono le vittorie di Marco Pantani. Checché se ne dica.

Nato il 13 gennaio 1970, corse prima con la squadra della "Carrera Jeans" dal 1992 al 1996, poi con quella della "Mercatone Uno" dal 1997 al 2003. Una carriera gloriosa quanto nefasta, intrisa di infortuni vari e circostanze poco fortunate, iniziata da ragazzino con il Gruppo Ciclistico "Fausto Coppi" di Cesenatico, per arrivare al professionismo nel 1992. Arrivarono i primi importanti risultati al Giro d'Italia del 1994, giungendo secondo nella classifica finale, e al Tour de France, dove si piazzò in terza posizione. Dopo diversi incidenti tra il 1995 e il 1996, si rivide nuovamente in Francia nel 1997, con il terzo gradino del podio. Il 1998 fu l'anno d'oro di Marco Pantani, in cui vinse sia l'81° edizione del Giro d'Italia che l'85° del Tour de France.

Le vittorie più importanti di Marco Pantani

Varie sono state le tappe che lo hanno reso celebre, a cominciare dalla "Corsa Rosa". I primi successi di Merano e Aprica nel 1994, proseguendo nel 1998 con l'arrivo in Maglia Rosa a Plan di Montecampione; ancora nel 1999 l'arrivo sul Gran Sasso d'Italia, per proseguire con l'epica vittoria al Santuario di Oropa, superando anche le avversità derivate dalla catena della sua bicicletta, saltata all'improvviso. Il 3 giugno 1999, quarantotto ore prima di quella data disgraziata, trionfò e mandò in estasi il pubblico presente all'Alpe di Pampeago, mentre il giorno successivo suggellò tutta la sua supremazia a Madonna di Campiglio.

Passando alla corsa per la "Maglia Gialla", Marco Pantani fece innamorare anche il pubblico francese già nel 1995, quando si mise in mostra prima all'arrivo dell'Alpe d'Huez e, successivamente, a Guzet-Neige; il 1997 s'impose in due storiche scalate, nuovamente su Alpe d'Huez e a Morzine. L'anno successivo fu quello della consacrazione, costruendo il successo finale con l'arrivo a Plateau de Beille nell'11° tappa, proseguendo fino a Les Deux Alpes, in cui il campione romagnolo staccò di 9 minuti il suo rivale dell'epoca, il tedesco Jan Ullrich.

Dopo il 1998, l'anno della gloria e delle tenebre, Marco Pantani si rivede al Tour de France del 2000, in cui arrivò davanti a Lance Armstrong nella tappa "Carpentras - Mont Ventoux", divenuta storica. Il 16 luglio di quell'anno, l'ultimo acuto fu a Courchevel. Da quella vittoria in poi, il ciclismo non fu più la sua vita e cominciò l'estendersi di quel tunnel dal quale, purtroppo, l'ex campione romagnolo s'inabissò per non riuscire a vedere mai più la luce.