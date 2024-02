Clasica de Almeria 2024, percorso e startlist: la presentazione della classica spagnola

Oltre ai brevi giri di pochi giorni in preparazione delle più quotate corse di primavera iniziano anche le semi-classiche di un giorno dal grande prestigio e dalla storia gloriosa. E' il caso della Clasica de Almeria 2024, scopriamone percorso e startlist

Il grande ciclismo torna in Spagna con la Clasica de Almeria 2024, scopriamone il percorso e la startlist dei migliori ciclisti al via. La tradizionale corsa spagnola si correrà domenica 11 febbraio 2024 con partenza da Puebla de Vicar e arrivo a Roquetas de Mar nella provincia di Almeria. Si tratta di una semi-classica spagnola di inizio stagione inserita all'interno del calendario gare ciclistiche internazionali UCI con categoria 1.Pro.

Una corsa che vede svilupparsi il suo percorso tutto all'interno dell'assolata provincia di Almeria. Saranno quasi 193 i chilometri che separano la partenza dall'arrivo. Una corsa che solitamente prevede una volata tra quello che resta del gruppo in grado di resistere alle non poche difficoltà presenti sulla strada. Sono previsti infatti quattro GPM che rendono non semplice la corsa, anche se l'ultimo è inserito sul percorso della Clasica de Almeria 2024 a ben 55 chilometri dal traguardo di Roquetas de Mar. Ecco nel dettaglio le asperità che verranno affrontate dal gruppo:

KM47 Alto de Celin (7km al 4,6%);

KM83 Alto de la Alqueira (1,5km al 6,7%);

KM91 Alto de Fuente Marbella (1,5km al 7,1%);

KM138 Cuesta de Almerimar (1,2km al 5,3%).

Clasica de Almeria 2024, percorso e startlist: Moschetti contro Van Aert

Ci sarà anche Matteo Moschetti al via sul percorso della Clasica de Almeria 2024. Il velocista italiano della Q36.5 ha vinto l'ultima edizione della corsa con una volata regale sotto la linea del traguardo. Principale avversario per lui sarà Wout Van Aert rientrante alle corse su strada dopo la stagione del ciclocross.

n ciclista squadra WT ranking 1 VAN AERT Wout Team Visma | Lease a Bike 7 2 DE LIE Arnaud Lotto Dstny 11 3 KOOIJ Olav Team Visma | Lease a Bike 15 4 MADOUAS Valentin Groupama - FDJ 32 5 VERMEERSCH Florian Lotto Dstny 36 6 THIJSSEN Gerben Intermarché - Wanty 49 7 IZAGIRRE Ion Cofidis 58 8 DÉMARE Arnaud Arkéa - B&B Hotels 61 9 TILLER Rasmus Uno-X Mobility 63 10 MEEUS Jordi BORA - hansgrohe 69 11 WÆRENSKJOLD Søren Uno-X Mobility 72 12 MOLANO Juan Sebastián UAE Team Emirates 88 13 TRENTIN Matteo Tudor Pro Cycling Team 95 14 DE BUYST Jasper Lotto Dstny 104 15 CAVAGNA Rémi Movistar Team 118 16 CORT Magnus Uno-X Mobility 119 17 MOSCHETTI Matteo Q36.5 Pro Cycling Team 123

Clasica Almeria 2024 percorso: lo scorso anno vittoria di Moschetti