Dove vedere UAE Tour 2024, orari, programma, diretta tv e streaming

Tutto pronto per la partenza dell'UAE Tour 2024 in programma dal 19 al 25 febbraio. Ecco le tappe e il programma della corsa. Per tutti gli appassionati di ciclismo ci sarà la possibilità di seguire l'evento in diretta. Tutte le info utili al riguardo della corsa.

Dove vedere l'UAE Tour 2024? La breve corsa a tappe prende il via oggi, lunedì 19 febbraio e proseguirà fino al gran finale in programma domenica 25 febbraio. La corsa è composta da sette tappe e al via saranno presenti 16 dei 18 team WorldTeam e quattro squadre professional. Ai nastri di partenza non ci sarà il vincitore della scorsa edizione Remco Evenpoel.

Questo il calendario completo delle tappe:

19 febbraio: 1a tappa: Al Dhafra Walk Madinat Zayed-Liwa Palace (143 km)

20 febbraio: 2a tappa: (cronometro individuale), Al Hudayriyat Island-Al Hudayriyat Island (12.1 km)

21 febbraio: 3a tappa: Al Marjan Island-Jebel Jais (176 km)

22 febbraio: 4a tappa: Dubai Police Officer’s Club-Dubai Harbour (173 km)

23 febbraio: 5a tappa: Al Aqah-Umm Al Quwainc (182 km)

24 febbraio: 6a tappa: Louvre Abu Dhabi Museum-Abu Dhabi Breakwater (138 km)

Domenica 25 febbraio: 7a tappa, Al Ain-Jebel Hafeet (161 km)

Dove vedere UAE Tour 2024, info diretta tv e streaming

Per tutti gli appassionati di ciclismo, ci sarà la possibilità di seguire l'evento in diretta tv? L'UAE Tour sarà visibile in diretta dalle 11.50 su Eurosport 2 e in diretta video streaming dalle 11.50, collegandosi sulle piattaforme: Discovery Plus, eurosport.it, Sky Go, NOW, DAZN. Si ricorda che si tratta di un servizio offerto in abbonamento e a pagamento. Non resta quindi che seguire tutte le tappe dell'UAE Tour per scoprire chi sarà il vincitore della breve corsa a tappe.