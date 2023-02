UAE Tour 2023, il grande ciclismo si sposta negli Emirati Arabi Uniti: ecco la lista

Parte oggi la corsa organizzata UAE Tour 2023 organizzata da RCS Sport negli Emirati Arabi Uniti. Il grande ciclismo si sposta negli Emirati Arabi dopo il termine delle gare nella Penisola Iberica. Si giunge alla quinta edizione, che inizia quest’oggi e termina il 26 febbraio per sette tappe che metteranno alla prova sia gli uomini da corse a tappe, sia i velocisti, ma anche i corridori adatti alle classiche.

Il percorso si sviluppa sulla distanza di 151 chilometri, con partenza da Al Dhafra Castle e arrivo ad Al Mirfa

UAE Tour 2023: Pogacar assente, Yates è favorito

Secondo gli ultimi aggiornamenti sappiamo che, il ciclista sloveno Tadej Pogacar non sarà presente alle tappa. Non mancheranno però corridori di grande calibro nella corsa emiratina, come ad esempio Adam Yates, vincitore qui nel 2020 e secondo nel 2021 e 2022. Il ciclista vestirà la maglia della formazione di casa la UAE Team Emirates, come favorito d’obbligo.

Ecco la lista dei principali avversari

Di seguito, la lista degli avversari principali del britannico: il belga Campione del Mondo Remco Evenepoel e lo spagnolo Pello Bilbao della Bahrain-Victorious. Stracolmo il parterre dei velocisti, a partire da Mark Cavendish, ma anche Sam Bennett, Dylan Groenewegen, Tim Merlier, Caleb Ewan, Arnaud Demare, Fernando Gaviria. Tra i migliori delle volate anche gli azzurri Elia Viviani e Jonathan Milan.

Osservando i grandi italiani: Antonio Tiberi, per quanto riguarda la classifica generale. Per le vittorie di tappa, esclusi gli arrivi riservati alle ruote veloci, attenzione a corridore come il belga Wout Poels e il connazionale Thomas De Gendt, il lituano Ignatas Konovalovas, soprattutto a cronometro, lo spagnolo Oscar Rodriguez, il danese Jakob Fulgsang e l’australiano Jay Vine.